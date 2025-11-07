Serie A Italiana: Presión en las alturas con el puntero y sus escoltas

Napolitanos y romanos llegaron al fin de semana pasado compartiendo liderato, pero ninguno de los dos equipos logró la victoria. Como resultado, los dos clubes milaneses, el Inter (2º, 21) y el Milan (3º, 21), apretaron la cabeza, un recordatorio de que en esta lucha cada punto perdido puede significar caer varias posiciones.

Este fin de semana no habrá duelos directos entre el Top 4, aunque el examen más difícil será para los líderes, que visitan el domingo al Bolonia (5º, 18 pts). Los Rossoblú llevan siete partidos consecutivos de campeonato sin conocer la derrota (4 victorias, 3 empates) y se mantienen a solo cuatro puntos del equipo entrenado por Antonio Conte.

También está en buena racha la Lazio (8º, 15), que acumula seis partidos sin perder antes de visitar al Inter el domingo. En mitad de tabla está el Udinese (9º, 15), rival contra el que la Roma buscará reaccionar tras la derrota contra el Milan (1-0) de la pasada fecha.

Por su parte, los Rossoneri son los que tienen a priori un duelo más favorable el sábado, cuando visiten Parma (16º, 7), equipo solo un punto por encima de los puestos de descenso y que no ganó ninguno de sus cinco partidos de octubre (3 derrotas, 2 empates).

Por detrás del Top 5, la Juventus (6º, 18) de Luciano Spalletti buscará una tercera victoria consecutiva en Serie A en el derbi turinés contra el Torino (13º).

Este viernes se inició la fecha 11 con el triunfo de Pisa sobre Cremonese 1-0.

* Resultado y programación: Viernes: Pisa 1-Cremonese 0; Sábado: Lecce vs. Hellas Verona, Como vs. Cagliari, Juventus vs. Torino, Parma vs. Milan; Domingo: Atalanta vs. Sassuolo, Bolonia vs. Napoli, Génova vs. Fiorentina, Roma vs. Udinese y Inter vs. Lazio.

* Posiciones: Napoli 22, Inter, Milan y Roma 21, Bolonia y Juventus 18, Como 17, Lazio y Udinese 15, Cremonese 14 puntos.