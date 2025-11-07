Vídeo: El gol de Julio Enciso en la victoria de Estrasburgo

Racing de Estrasburgo superó 2-1 al BK Häcken de Suecia por la tercera fecha de la Fase Liga de la Conference League, el tercer torneo internacional de clubes más importante de la UEFA. El triunfo de los Blanquiazules en el Gamla Ullevi de Gotemburgo fue con gol paraguayo: Julio Enciso, quien arrancó de titular y salió reemplazado en el entretiempo, marcó de cabeza a los 21′ y celebró por primera vez 6 presentaciones con los franceses entre Liga y Copa.

El gol de Julio Enciso en la victoria de Racing