Los convocados de Gustavo Alfaro para la última Fecha FIFA del año

La selección de Paraguay enfrenta a Estados Unidos y a México en la última Fecha FIFA del 2025. El entrenador Gustavo Alfaro convocó un total de 28 jugadores: 23 son del extranjero y 5 del fútbol paraguayo (3 de Cerro Porteño, 1 de Guaraní y 1 de Recoleta FC) Los partidos serán el sábado 15 de noviembre, a las 19:00, hora de nuestro país, y el martes 18, a las 22:30.

La principal novedad es Aldo Pérez. El portero de Guaraní es citado por primera vez en el ciclo del seleccionador argentino, pero por segunda oportunidad luego de integrar dos nóminas de Guillermo Barros Schelotto en 2023: fue suplente en la derrota 3-2 ante Chile en Santiago el 28 de marzo y en la victoria 2-0 sobre Nicaragua en Asunción el 18 de junio (ambos amistosos).

Paraguay: 3 de Cerro Porteño y 1 de Recoleta

El arquero Roberto Jr. Fernández y los defensores Gustavo Velázquez y Blas Riveros fueron los tres llamados de Cerro Porteño, que al igual que el Aborigen por Pérez, extiende la definición del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay (la fecha 21 fue retrasada una semana y será entre el viernes 21 y lunes 24 ). El quinto y último es Lucas Romero de Recoleta FC.

Las vueltas de Agustín Sández y Julio Enciso

Entre los 28 convocados, regresan además de Riveros, Agustín Sández y Julio Enciso, quien el jueves anotó por primera vez para Racing Estrasburgo (2-1 vs. BK Häcken de Suecia por la Conference League). Con relación a la lista de Alfaro para la gira asiática de octubre (vs. Japón y Corea del Sur), están fuera Juan Espínola y Ángel Romero, mientras que el resto es el mismo.

Paraguay: Los convocados de Gustavo Alfaro