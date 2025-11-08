Argentina: Enzo Giménez y Orlando Gill quedan a mano

En el encuentro que abrió la decimoquinta y penúltima fecha de la etapa regular, Rosario Central no pudo con San Lorenzo, en un partido de desarrollo cambiante.

Lea más: Adam Bareiro anota para Fortaleza

El Ciclón, aun con sus limitaciones, fue mejor en la primera mitad, con un par de situaciones propicias, pero Central generó más en la segunda parte, cuando Ángel Di María y el colombiano Jamilton Campaz encontraron espacios por los costados para llegar con riesgo sobre el arco del paraguayo Orlando Gill.

Como parte de la paridad, hubo dos goles anulados, uno por lado, en el caso de Gastón Hernández, de San Lorenzo, por un fuera de juego milimétrico a instancias del VAR, mientras que por el lado de Central, el cabezazo a la red del paraguayo Enzo Giménez fue invalidado por una infracción en el inicio de la jugada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ya clasificado a los playoffs, Central estiró su invicto en el campeonato y también una buena racha en el plano local, con apenas una derrota en sus últimos 26 partidos. “Salimos a buscar los tres puntos, pero no se nos dio. Esto es parte del juego. En el segundo tiempo jugamos mejor, y tuvimos las chances más claras. Nos sirve para sumar” , destacó el Bicho Campaz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del otro lado, San Lorenzo se convirtió en el quinto clasificado por el Grupo B a los octavos de final, junto con Central, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez, en una curiosa diferencia con el Grupo A, aún sin equipos confirmados en la próxima etapa, con doce equipos separados por apenas cinco puntos de distancia.

En la próxima fecha, Central visitará a Independiente, con la misión de sellar el primer puesto, que le permitirá conservar la localía en las siguientes etapas del torneo, mientras que el Ciclón recibirá a Sarmiento con la meta de terminar entre los cuatro primeros de su zona. AFP