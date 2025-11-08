Examen al líder en Vallecas

Afronta Xabi Alonso su segundo momento de crisis en el Real Madrid esta temporada. El primero, tras caer 5-2 en el derbi contra el Atlético de Madrid, lo solventó con seis victorias consecutivas, incluída la del clásico contra FC Barcelona (2-1). Y, ahora, la derrota contra el Liverpool que reabre las dudas respecto al rendimiento de su equipo en los partidos grandes.

Y llega Vallecas. Un campo en el que el Real Madrid no ha pasado del empate en sus dos últimas visitas (1-1 y 3-3) y en la anterior perdió 3-2, por lo que supondrá un examen para medir la reacción de los de Xabi Alonso.

El técnico español cuenta con una baja trascendental en los planes de su equipo. Aurelien Tchouaméni, tercer futbolista -sin contar a Courtois- con más minutos esta temporada, sufre una “lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda” que le mantendrá fuera tres semanas.

Se une Tchouaméni a los lesionados Carvajal, Mastantuono y Rüdiger y Xabi apunta a sustituir al galo con un compatriota, Eduardo Camavinga. La duda reside en su acompañante en el centro del campo, con Fede Valverde con opciones de volver a su demarcación preferida y abandonar un lateral derecho que sería para Trent Alexander-Arnold.

Por delante, Jude Bellingham es fijo y Arda Güler o Dani Ceballos, según la idea que maneje Xabi Alonso para la visita al Rayo Vallecano, se juegan el otro lugar de los cuatro del centro del campo.

Y en la delantera, Kylian Mbappé, titular en todos los partidos esta temporada, y Vinícius Junior, sin un Rodrygo Goes ganándose minutos de inicio en los últimos tres partidos en los que ha salido desde el banquillo.

El equipo vallecano llega a la cita eufórico tras ganar, con épica incluida y gol en el último minuto del tiempo añadido, al Lech Poznan polaco y refrendar sus opciones de pasar de ronda de la fase de grupos en la Liga Conferencia.

Iñigo Pérez apenas ha tenido tiempo de preparar este derbi especial ya que entre el duelo continental y este partido solo hay 65 horas, aunque la planificación deportiva que está manteniendo este curso, con tres competiciones, no debe pasar factura a nivel físico.

El técnico navarro ha tenido que hacer frente en este escaso tiempo al revuelo generado por el incidente que tuvo con Iván Balliu en el partido frente al Lech Poznan. El jugador no se tomó bien el cambio en la segunda parte y a ambos se les vio discutiendo unos instantes. Tras ello, el grupo hizo piña, se reunió en el vestuario del estadio y dieron por zanjado el tema sin el entrenador, que indispuesto se marchó corriendo a casa.

Una vez solucionado ese incidente, el Rayo está centrado en tratar de hacer frente al Real Madrid. Iñigo volverá a hacer cambios respecto al once de la 'Conference' y, por tanto, se espera que salgan de inicio jugadores importantes en el esquema táctico como Andrei Ratiu por el lateral derecho, Oscar Valentín en el centro del campo, Isi Palazón por un extremo, Jorge de Frutos en la mediapunta y el brasileño Alemao en la delantera.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Valentín, Pedro Díaz; Isi, De Frutos, Álvaro; Alemao.

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Mbappé y Vinícius.

Juan Martínez Munuera (Comité valenciano).

Puestos: Rayo (10º, 14 puntos); Real Madrid (1°, 30 puntos).

El dato: El Real Madrid no gana en Vallecas desde febrero de 2022, 1-0 con gol de Karim Benzema. Desde entonces, una derrota (3-2) y dos empates (1-1 y 3-3).

- Iñigo Pérez (Rayo): "No vamos a perder nuestra esencia contra el Real Madrid"

Xabi Alonso (Real Madrid): “Contra el Rayo necesitamos madurez, conexión e intensidad”

Altas: Unai López (lesión) en el Rayo Vallecano y Alaba (lesión), en el Real Madrid.

Bajas: Luiz Felipe, Nteka y Mumin (lesión), en el Rayo Vallecano. Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni y Mastantuono (lesión) en el Real Madrid.