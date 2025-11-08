Mundial Femenino Sub 17: Corea del Norte logra su cuarta consagración

El dominio de Corea del Norte en las categorías inferiores del fútbol femenino mundial empieza a ser una realidad. Si el año pasado superó en la final a España desde la tanda de penaltis, en esta ocasión no tuvo la necesidad de llegar tan lejos y le bastaron 45 minutos para llevarse la victoria y sumar su cuarto título de la historia.

Países Bajos no fue rival desde el pitido inicial. En apenas un cuarto de hora, ya iba por detrás en el duelo con un tanto de Kim Wom-Sim, que abrió el marcador con un cabezazo a bocajarro ante una defensa timorata que permitió rematar a la jugadora coreana sin oposición.

Apenas cuatro minutos después, Corea del Norte alargó su ventaja.En esta ocasión, fue Pak Rye-Yong quien, prácticamente a puerta vacía, y después de una asistencia de Ri-Kyong-Im desde la banda izquierda, celebró el segundo tanto para su país.

Países Bajos, hundida, no pudo frenar el huracán de la selección coreana, y se llevó su último chasco tras un error garrafal de la guardameta Groothoff, que en un despeje mandó la pelota contra el pie derecho de Ri Ui-Gyong, que prácticamente sin querer cerró la cuenta de su equipo.

En el segundo tiempo, Corea del Norte levantó el pie del acelerador y no tuvo problemas para mantener una renta imposible de levantar para los Países Bajos, que no tuvo más remedio que hincar la rodilla y rendirse ante las dominadoras del fútbol mundial en la categoría sub-17.