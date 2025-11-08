Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2025 - 19:08

Premier League: Sunderland sorprende y empata al líder Arsenal

Brian Brobbey, a los 90+4, anotó el empate para Sunderland.
El líder Arsenal dejó escapar la victoria en el tiempo añadido ante el Sunderland (2-2), el sorprendente recién ascendido y actual cuarto de la Premier League inglesa, en un duelo en el que encajó sus primeros goles desde finales de septiembre.

Tras ir perdiendo por un gol de Dan Ballard (36’), defensa formado en el Arsenal, los Gunners dieron la vuelta al marcador gracias a Bukayo Saka (54’) y Leandro Trossard (74’), antes de ceder nuevamente frente a Brian Brobbey (94’).

El equipo de Mikel Arteta llegó al Stadium of Light con el impulso de doce victorias, incluidas las últimas ocho sin recibir ni un solo gol.

Sunderland y su entrenador francés, Régis Le Bris, lograron romper en dos ocasiones la actual mejor defensa de Europa, que solo había concedido tres goles en dieciséis partidos hasta ahora esta temporada.

En la clasificación, el Arsenal (1º, 26 puntos) mantiene una amplia ventaja sobre su primer perseguidor, el Chelsea (20), que ayer venció al Wolves (2-0) y el Manchester City (3º, 19 puntos), misma cantidad a la que llegó el Sundarld (19), para ubicarse en la cuarta plaza.

