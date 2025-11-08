Premier League: Sunderland sorprende y empata al líder Arsenal

Tras ir perdiendo por un gol de Dan Ballard (36’), defensa formado en el Arsenal, los Gunners dieron la vuelta al marcador gracias a Bukayo Saka (54’) y Leandro Trossard (74’), antes de ceder nuevamente frente a Brian Brobbey (94’).

El equipo de Mikel Arteta llegó al Stadium of Light con el impulso de doce victorias, incluidas las últimas ocho sin recibir ni un solo gol.

Sunderland y su entrenador francés, Régis Le Bris, lograron romper en dos ocasiones la actual mejor defensa de Europa, que solo había concedido tres goles en dieciséis partidos hasta ahora esta temporada.

En la clasificación, el Arsenal (1º, 26 puntos) mantiene una amplia ventaja sobre su primer perseguidor, el Chelsea (20), que ayer venció al Wolves (2-0) y el Manchester City (3º, 19 puntos), misma cantidad a la que llegó el Sundarld (19), para ubicarse en la cuarta plaza.

