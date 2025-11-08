Reencuentro en medio de la decepción

El Athletic llega al encuentro diezmado por las bajas y en una racha de tres derrotas seguidas que le han lastrado en las dos competiciones en las que está jugando, la liga y la Champions, a la espera de que le lleguen la Supercopa y la Copa del Rey.

En LaLiga el conjunto vasco está casi tan cerca del descenso, a cinco puntos, como de Europa, a cuatro, y en la Champions solo ha sumado tres de 12 posibles. Aún así, en la máxima competición continental está a únicamente un punto de los puestos que dan billete para las rondas eliminatorias.

Los tres últimos partidos perdidos llegaron además después de que la plantilla rojiblanca y su técnico, Ernesto Valverde, quisiesen conjurarse una semana en Lezama para salir de otro tramo anterior de malos resultados.

Aunque más que las derrotas en sí, que por supuesto que también, sobre todo a Valverde, al equipo bilbaíno le preocupa no acabar de dar el nivel del curso anterior, que le clasificó para la Champions y le llevó a las semifinales de la Liga Europa, y la cantidad de bajas que le asolan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el domingo serán un mínimo de siete las ausencias, entre ellas las de Iñaki Williams, Oihan Sancet y Maroan Sannadi. A los que se suman el sancionado Iñigo Lekue, expulsado hace dos jornadas, y las bajas de larga duración de Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez.

Además llega al choque muy mermado físicamente Nico Williams, por segunda vez fuera de la lista del seleccionador Luis de la Fuente, y Gorka Guruzeta pendiente de la evolución del síndrome gripal con afectación gastrointestinal que le obligo a ver en el hotel de concentración el partido del miércoles en Newcastle.

El que parece que llega recuperado a la cita es Yuri Berchiche, ausente en St James' Park por una sobrecarga muscular. Junto al guipuzcoano se presume de inicio también a Aymeric Laporte e Iñigo Ruiz de Galarreta, indiscutibles a los que Valverde dio descanso de inicio en Inglaterra.

Como también se espera una oportunidad en el once a Nico Serrano, el mejor de su equipo en Newcastle saliendo al campo en el último cuarto del choque, y que vuelvan a tener minutos los jóvenes Selton Sánchez y Asier Hierro, que supusieron el contrapunto de ilusión al entorno del equipo bilbaíno en unos momentos de depresión. También recupera el técnico a Urk Izeta, no inscrito en Champions.

El Real Oviedo en cambio regresa a Bilbao veinticinco años después de su último partido en Primera División en dicha ciudad y lo hace con la necesidad de ganar para salir de los puestos de descenso.

Luis Carrión, que todavía no ha ganado ningún partido como técnico de Primera, sigue teniendo las bajas por lesión de Santi Cazorla, Ovie Ejaria y Josip Brekalo, así que repetirá una convocatoria de veintitrés futbolistas, entre los que está el juvenil del filial Pablo Agudín, debutante en la categoría el pasado lunes ante Osasuna.

El Real Oviedo ha mejorado su capacidad ofensiva en las últimas jornadas, aunque a los azules les sigue costando mucho marcar gol.

Se espera que Carrión siga apostando en la delantera por Fede Viñas junto al venezolano Salomón Rondón, aunque el internacional uruguayo parte desde la banda derecha.

No hay dudas en la línea defensiva y la demarcación más abierta parece ser la tercera plaza del centro del campo, con Alberto Reina, Luka Ilic e incluso Kwasi Sibo jugándose un sitio en una medular en la que parecen fijos Dendoncker y Santiago Colombatto.

El Real Oviedo, que suma dos triunfos, dos empates y siete derrotas en las primeras once jornadas, es penúltimo en la tabla y buscará ante el Athletic encadenar por primera vez en el curso tres jornadas sin perder, aunque los azules no ganan desde finales de septiembre.

Esta será la primera visita del Real Oviedo al nuevo San Mamés para jugar ante el Athletic, ya que se enfrentaron al filial bilbaíno en dicho estadio en Segunda División; el último encuentro en Primera División del conjunto carbayón en Bilbao data de diciembre del 2000, hace casi veinticinco años.

Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Berenguer, Unai Gómez, Serrano; y Guruzeta.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López; Dendoncker, Colombatto; Viñas, Reina, Ilyas Chaira; Rondón.

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano).

---------------------------------------------------------

Puestos: Athletic (11º, 14 puntos); Oviedo (19º, 8 puntos).

El dato: El Oviedo ya jugó una vez en el nuevo San Mamés, aunque fue en Segunda División y ante el Bilbao Athletic. Ganó el filial rojiblanco tras remontar, con goles de Oscar Gil e Iker Seguín, un primer tanto de Toché.

Ernesto Valverde: "Esperamos que mañana sea un punto de inflexión".

Luis Carrión: "Nos sentimos preparados para hacer daño al Athletic".

Bajas: Iñaki Williams, Oihan Sancet, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz (lesionados) e Iñigo Lekue y Yeray Álvarez (sancionados), en el Athletic; Brekalo, Ovie Ejaria y Santi Cazorla (lesionados), en el Oviedo.

Dudas: Nico Williams (lesión) y Gorka Guruzeta (proceso gastrointestinal).