3-1. Costa Rica se despide del Mundial sub-17

El equipo dirigido por Randall Row necesitaba una victoria amplia para superar a Croacia en la tabla y ocupar la segunda plaza o para sumar cuatro puntos y mantener alguna opción de ser uno de los mejores terceros.

Con un solo punto (el empate que consiguió ante los Emiratos Árabes Unidos), Costa Rica tiene menos que otros terceros como Marruecos, Túnez, Inglaterra, México, Burkina Faso, Paraguay o Arabia Saudí.

Cerró su participación en el Mundial de Catar con un encuentro en el que siempre fue por detrás de Croacia, que se adelantó en el marcador pasada la media hora con un tanto de Kresimir Rados.

En el minuto 55, Raul Kumar aumentó la renta y Thiago Cordero redujo distancias poco después con un buen disparo desde el borde del área.

El tanto de Cordero dio esperanzas al conjunto tico, que, sin embargo, se quedó sin opciones al borde del final con el tercero de Croacia, obra de Tino Kusanovic, que definitivamente echó el cierre a un choque en el que Costa Rica dijo adiós al Mundial sub-17.