Aporte goleador de Héctor Bobadilla en Bolivia

Con la contundente victoria por 5-1, el Always Ready logró la clasificación y espera al rival para el repechaje rumbo a los cuartos de final de la Copa Bolivia.

El gol del paraguayo Héctor Bobadilla, formado en Cerro Porteño, cayó al minuto 79 para el 4-1 transitorio sobre ABB, la Academia del Balompié Boliviano con sede en La Paz.

El centrodelantero guaraní lleva 20 goles en 36 partidos en la temporada. En la primera parte estuvo en Wilstermann de Cochabamba, con el que firmó 10 tantos en 15 juegos. Luego pasó a Always Ready, con el que también registra 10 conversiones, pero en 21 partidos.

Héctor milita en el fútbol del vecino país desde el 2024, año en el que fue contratado por Wilstermann, señalando 11 anotaciones en 20 cotejos en su ciclo inicial. En nuestro país también actuó en 12 de Octubre de Itauguá y en el 24 de Setiembre de Areguá.