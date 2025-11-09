El meta brasileño Luiz Junior encadena tres partidos de Liga sin recibir un gol

El conjunto dirigido por Marcelino no ha visto su portería batida en Laliga desde que el pasado 18 de octubre el atacante brasileño del Betis Antony, en el tiempo prolongación, marcara el gol del empate (2-2) a la meta defendida en aquella ocasión por Arnau Tenas.

Desde entonces, el equipo villarrealense ha disputado tres encuentros sin haber concedido un gol en la competición doméstica con el meta brasileño como titular.

Se impuso al Valencia (0-2), en el duelo autonómico; goleó al Rayo Vallecano (4-0) en La Cerámica y volvió a ganar en su visita al Espanyol en Cornellà (0-2).

Para encontrar una racha similar hay que remontarse al inicio de la temporada 2022-2023 cuando el argentino Rulli mantuvo imbatida su portería cuatro partidos seguidos.

Entonces, el equipo estaba dirigido por Unai Emery y permaneció 429 minutos sin que le encajaran un gol.

El Villarreal no vio su portería batida desde que el 12 de mayo de 2022 el delantero del Rayo Vallecano, Sergi Guardiola, en el minuto 21 de partido, marcara el gol del honor vallecano en la goleada (1-5) endosada por el Villarreal.

Desde entonces, el equipo villarrealense disputó cuatro encuentros y todos lejos de La Cerámica – uno de la campaña 2021-2022 y tres de la 2022-2023 – ya que las reformas ejecutadas en su estadio le obligaron a jugar a domicilio.

En aquella ocasión se impuso al Barcelona (0-2) en la última jornada de Liga de la 2021-2022 y en el arranque de la 2022-2023 derrotó al Valladolid (0-3) y el Atlético (0-2) antes de empatar contra el Getafe (0-0).