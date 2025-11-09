Mascherano: “El equipo hizo un partido casi perfecto”

Mascherano agregó en rueda de prensa que esta victoria, que les concede el pase a la segunda ronda de los ‘playoffs’ de la MLS, se produjo después de “una sensación amarga en Nashville”, donde la semana pasada las Garzas perdieron por 2-1.

El equipo entendió “a la perfección” la “importancia de poder poner al club en un lugar en una fase que nunca había estado”, sostuvo Mascherano, pues en la historia del equipo nunca habían llegado más allá de la primera ronda de los ‘playoffs’.

El argentino destacó el juego de Toto Silvetti y dijo que hubiese sido “muy injusto quedar eliminados”, tras los “muy muy buenos” pasajes que ha tenido el equipo durante la temporada regular de la MLS.

El fracaso del año pasado, cuando el Inter Miami cayó en primera ronda en casa contra el Atlanta United, “había quedado en el ambiente y se notaba ese temor a que podía volver a pasar”, confesó el entrenador, quien aseguró estar muy “contento”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En semifinales de conferencia, el Inter Miami jugará a domicilio contra el FC Cincinnati, un equipo contra el que Mascherano recordó que se encuentran “por debajo” en el historial de la fase regular. El Cincinnati venció por 3-0 al Inter Miami como locales, y ambos equipos empataron 0-0 en Miami.

Mascherano concluyó que siente “con mucha ilusión la posibilidad de poder entrar en una final de conferencia por primera vez en la historia”.