Milito afirma que las Chivas no caerán en triunfalismos

El técnico se negó a asegurar que el equipo está para ser campeón después de que ganó siete de los ocho últimos partidos, dos de ellos por goleada.

"No me voy a subir al barco triunfalista de decir que ahora estamos para semejante logro. Iremos fase a fase, pero el tiempo dirá para qué estamos. Tampoco en la victoria es aconsejable poner al equipo en un nivel por encima del que realmente tenemos. Yo creo que tenemos un buen equipo, muy competitivo", dijo en una rueda de prensa.

Las Chivas cerraron el torneo con una victoria en casa sobre el Monterrey por 4-2 con goles de Efraín Álvarez, Armando González, Roberto Alvarado y Javier 'Chicharito' Hernández.

El conjunto rojiblanco terminó en el sexto lugar que le dio el pase directo a los cuartos de final.

Milito aseguró estar satisfecho con la evolución que ha tenido Armando González, quien compartió el liderato de los goleadores y aseguró que el jugador tiene margen de mejoría.

"Está en una racha muy buena, esperamos que siga en esa dinámica por el bien de Chivas y también por él", afirmó.

Los cuartos de final de la liga mexicana serán disputados luego de la fecha FIFA y de la fase de repechaje de la que saldrá el séptimo y octavo lugar.