Serie A Italiana: Inter y Roma, punteros

Por su parte, la Roma, que se impuso este domingo 2-0 en su cancha al Udinese (10º), comparte el liderato de la Serie A con Inter al cierre de la 11ª jornada, tras la derrota horas antes del Napoli en Bolonia (2-0).

El gran damnificado de la jornada es el Napoli, que arrancó el fin de semana como líder en solitario y que ya es cuarto, por detrás de los romanos, el Inter y del AC Milan, aunque igualados en puntos (22).

* Resultados de la fecha 11: Viernes: Pisa 1-Cremonese 0; Sábado: Lecce 0-Hellas Verona 0, Como 0-Cagliari 0, Juventus 0-Torino 0, Parma 2-Milan 2; Domingo: Atalanta 0-Sassuolo 3, Bolonia 2-Napoli 0, Génova 2-Fiorentina 2, Roma 2-Udinese 0 e Inter 2-Lazio 0.

* Principales posiciones: Inter y Roma 24, Milan y Napoli 22, Bolonia 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Lazio y Udinese 15.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy