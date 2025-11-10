Clausura Argentino: Gimnasia derrota a Vélez en cierre de la fecha 15

La fecha 15 del torneo Clausura Argentino se cerró este lunes con tres encuentros, entre ellos el de Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Vélez Sarsfield, con victoria para el primero por 2-0.
Luis Marcelo Torres (34’) y Jeremías Merlo (68’) anotaron para el triunfo de Gimnasia, que ingresa en el top 10 del Grupo B.
* Resultados de la fecha 15: Viernes: Rosario Central 0-San Lorenzo 0; Sábado: Huracán 0-Newell’s 2, Racing 1-Defensa y Justicia 0, Talleres 1-Platense 0, San Martín San Juan 1-Lanús 1, Unión 0-Barracas Central 0; Domingo: Boca Juniors 2-River Plate 0, Sarmiento 2-Instituto 1, Banfield 0-Aldosivi 1, Atlético Tucumán 2-Godoy Cruz 1, Tigre 1-Estudiantes 0; Lunes: Gimnasia y Esgrima 2-Vélez 0, Deportivo Riestra-Independiente, Independiente Rivadavia-Central Córdoba y Argentinos Juniors-Belgrano.
* Principales líderes: Grupo A: Boca Juniors 26, Unión 24, Central Córdoba, Tigre, Barracas y Racing 22; Grupo B: Rosario Central 31, Deportivo Riestra y Lanús 27, Vélez 25, San Lorenzo 23 y River Plate 21.
