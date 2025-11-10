Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2025 - 19:24

Clausura Argentino: Gimnasia derrota a Vélez en cierre de la fecha 15

Luis Marcelo Torres, autor del primer gol para el triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Vélez Sarsfield por 2-0.
Luis Marcelo Torres, autor del primer gol para el triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Vélez Sarsfield por 2-0.Gentileza

Gimnasia y Esgrima de La Plata se impuso a Vélez Sarsfield por 2-0, en uno de los partidos que cerró este lunes la fecha 15 del torneo Clausura del fútbol argentino.

Por ABC Color

La fecha 15 del torneo Clausura Argentino se cerró este lunes con tres encuentros, entre ellos el de Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Vélez Sarsfield, con victoria para el primero por 2-0.

Luis Marcelo Torres (34’) y Jeremías Merlo (68’) anotaron para el triunfo de Gimnasia, que ingresa en el top 10 del Grupo B.

* Resultados de la fecha 15: Viernes: Rosario Central 0-San Lorenzo 0; Sábado: Huracán 0-Newell’s 2, Racing 1-Defensa y Justicia 0, Talleres 1-Platense 0, San Martín San Juan 1-Lanús 1, Unión 0-Barracas Central 0; Domingo: Boca Juniors 2-River Plate 0, Sarmiento 2-Instituto 1, Banfield 0-Aldosivi 1, Atlético Tucumán 2-Godoy Cruz 1, Tigre 1-Estudiantes 0; Lunes: Gimnasia y Esgrima 2-Vélez 0, Deportivo Riestra-Independiente, Independiente Rivadavia-Central Córdoba y Argentinos Juniors-Belgrano.

* Principales líderes: Grupo A: Boca Juniors 26, Unión 24, Central Córdoba, Tigre, Barracas y Racing 22; Grupo B: Rosario Central 31, Deportivo Riestra y Lanús 27, Vélez 25, San Lorenzo 23 y River Plate 21.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy