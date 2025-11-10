De la era Gil a Apollo Sports Capital

En todo ese periodo, iniciado el 27 de junio de 1987 con el triunfo en las elecciones a la presidencia de Jesús Gil, hasta la actualidad, con Enrique Cerezo como presidente desde 2002 y Miguel Ángel Gil Marín, hijo de Jesús Gil, como gestor del club, el Atlético ganó 14 títulos, vivió una intervención judicial y sufrió el desastre del descenso a Segunda División, donde permaneció dos años, hasta la estabilidad de la actualidad.

Tras el fallecimiento en marzo de 1987 de Vicente Calderón, histórico presidente, el club debió elegir un nuevo dirigente en 1987. Jesús Gil fue el vencedor de los comicios por un fichaje. Un nombre que lo impulsó al triunfo: el atacante Paulo Futre fue el origen de todo, reciente campeón de la Copa de Europa con el Oporto, espectacular contra el Bayern Múnich en la final en el Práter de Viena. Era el 27 de mayo de 1987.

El 24 de junio, ni siquiera un mes después, dos días antes de la votación, Jesús Gil abordó su golpe de efecto: viajó a Milán, donde permanecían concentrados el Oporto y Futre, acudió al hotel, buscó al futbolista del momento, lo reconoció por el nombre inscrito en sus chanclas y lo fichó para el Atlético, aunque, unas horas antes, Futre ya tenía asumido que su destino era el Inter de Milán. Lo alteró el movimiento de Gil.

En el jet de vuelta a Madrid, Futre aún duda. Le pide un chalé con piscina y un Porsche. Gil se lo concede. Cinco horas después, Jesús Gil acude a la discoteca Jácara de la capital de España para presentar a su formidable baza electoral que lo hará el ganador de los comicios celebrados un día después, el 26 de junio de 1987. A las seis de la mañana del día 27 concluye el recuento: sus 6.219 votos lo hacen vencedor.

Comienza su presidencia. El inicio de la era Gil, marcada por la vorágine, el carácter y el personalismo de su figura. Sus primeros meses al frente del club ejemplifican su gestión. Para su primer proyecto, en 1987-88, prescinde de Luis Aragonés (ya entonces campeón de una Liga, una Copa Intercontinental, dos Copas del Rey y una Supercopa de España en el Atlético) para fichar al argentino César Luis Menotti como técnico.

La ambición y la impaciencia de Jesús Gil por ser campeón devora entrenadores. El primero fue Menotti, destituido después de 35 encuentros (incluido un memorable 0-4 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu), en la tercera plaza de la clasificación, tras cinco choques sin ganar. Lo sustituyó José Armando Ufarte, despedido en 18 días.

Los tres inician una secuencia interminable de cambios de técnico. Un récord. Hasta 26 entrenadores diferentes, algunos en diferentes etapas, desde 1987 hasta 2022, cuando abandona la presidencia del Atlético de Madrid: Antonio Briones, José María Maguregui, Ron Atkinson, Colin Addison, Javier Clemente, Joaquín Peiró, Iselín Santos Ovejero, Tomislav Ivic, Omar Pastoriza, Cacho Heredia, Jair Pereira, Emilio Cruz, José Luis Romero, Jorge D'Alessandro, Pacho Maturana, Alfio Basile, Carlos Sánchez Aguiar, Radomir Antic, Arrigo Sacchi, Claudio Ranieri. Fernando Zambrano, Marcos Alonso, Jesús Cantarero y Luis Aragonés, de nuevo.

En 1993-94, hasta seis entrenadores dirigieron al Atlético: Jair Pereira, Heredia, Emilio Cruz, José Luis Romero, Ovejero y D'Alessandro), apenas dos años después de estrenar su palmarés como presidente con dos Copas del Rey consecutivas: la de 1991, ganada al Mallorca por 1-0 en la prórroga, por medio de Alfredo Santaelena, y la de 1992, con Luis Aragonés como técnico y los goles de Bernd Schuster y Paulo Futre ante el Real Madrid (0-2), ambas en el Santiago Bernabéu, el terreno de su 'eterno' rival.

En 1992, Jesús Gil se hace propietario y con el mayor paquete de acciones del Atlético, con la transformación en Sociedad Anónima Deportiva al borde del fin del plazo para evitar el descenso a Segunda División B, la actual Primera RFEF. Las irregularidades cometidas por Jesús Gil en esa conversión originan la apertura de un proceso judicial.

La investigación abierta por la Audiencia Nacional concluyó que Jesús Gil y Enrique Cerezo se hicieron con la mayoría de las acciones del club (un 95 por ciento) sin desembolsar su importe. Fueron condenados por apropiación indebida en 2003, pero fueron absueltos posteriormente por el Tribunal Supremo por prescripción del delito.

Las causas judiciales, algunas decisiones y su personalidad marcan la etapa de Gil y Gil, que prescindió de las categorías inferiores (Raúl González pasó entonces al Real Madrid), despidió a jugadores como Juan Carlos Arteche, Quique Setién o Jesús Landáburu, hizo declaraciones contra árbitros, jugadores, entrenadores, directivos y organismos ("Al negro le corto la cabeza", llegó a decir sobre el delantero colombiano Adolfo 'Tren Valencia') y propinó un puñetazo a José González Fidalgo, gerente del Compostela, a las puertas de la Liga, en una imagen que recorrió cada televisión.

Su gran éxito es el histórico ‘doblete’ de 1995-96, con los títulos de Liga y Copa del Rey con Radomir Antic al frente del banquillo y con un once que recita de memoria la afición del equipo madrileño todavía en la actualidad: José Fráncisco Molina; Delfí Geli, Santi Denia, Roberto Solozábal, Toni Muñoz; José Luis Pérez Caminero, Juan Vizcaíno, Diego Simeone; Milinko Pantic; Kiko Narváez y Lubo Penev. La Liga que tanto deseó Jesús Gil desde el primer día que asumió la presidencia ya era un hecho. La celebración fue una cabalgata por las calles de la capital de España.

Nadie intuía entonces el declive en el que entró después el Atlético, cuya culminación fue la caída inevitable a Segunda División, consumada el 7 de mayo de 2000, entre una pésima temporada deportiva y la intervención judicial del club por orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que nombró a Luis Rubí administrador judicial y apartó a Jesús Gil de la presidencia, por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y fraude, con las imágenes de la Guardia Civil dentro del Vicente Calderón en la mañana del 22 de diciembre de 1999 para recabar pruebas.

El Atlético tardó dos años en volver a la élite. Su afición no le dejó solo. Respondió con creces. Llena el estadio casi cada domingo. Y a su rescate acudió Luis Aragonés, antes jugador, entonces entrenador y leyenda eterna del club. Luis, clasificado para la Liga de Campeones con el Mallorca, acepta el reto con el equipo de su vida, que lo necesita en su peor momento de la historia. Lo devuelve a Primera para el curso 2002-03.

Esa fue la última temporada como presidente del Atlético de Jesús Gil y Gil, que cede ese cargo a Enrique Cerezo, mientras Gil Marín, su hijo, aumenta su responsabilidad en la gestión de la entidad, dentro de una bicefalia tensa durante diferentes etapas, que queda repartida con Cerezo como figura institucional y Gil Marín como líder de gestión.

El 14 de mayo de 2004, falleció Jesús Gil como consecuencia de un infarto cerebral. A su capilla ardiente, instalada en la sala de honor del estadio Vicente Calderón, acudieron más de 20.000 aficionados.

Ya había empezado otra época en el Atlético, al que le cuesta reponerse del descenso. Su regreso a la máxima categoría lo relega a posiciones menores, lejos de la historia de la entidad, entre fichajes fallidos, con apuestas que no surten el efecto esperado, con el equipo obsesionado por su retorno a competición europea cuanto antes, en la búsqueda de la globalidad y la estabilidad que rebusca Miguel Ángel Gil Marín.

En los primeros ocho años desde su regreso a Primera División, el club cuenta con otros siete entrenadores aparte de Luis Aragonés: Gregorio Manzano, César Ferrando, Carlos Bianchi, Pepe Murcia, Javier Aguirre (con el técnico mexicano vuelve a la Liga de Campeones), Abel Resino y Quique Sánchez Flores, con el que vuelve a ganar títulos 14 años después: conquista la Liga Europa y la Supercopa de Europa de 2010.

Un año después, es destituido. Para el curso 2011-12 vuelve Manzano… Y, a finales de diciembre de 2011, con el equipo en una crisis evidente, el Atlético recurre a Diego Simeone, que cambia la historia de la entidad.

No sólo es el salto deportivo, campeón de ocho títulos (dos Ligas, una Copa del Rey, dos Ligas Europa, dos Supercopas de Europa y una de España, además de dos finales de la Liga de Campeones), sino es la estabilidad que le da a la institución, mientras dispara su presupuesto hasta un 297 por ciento: de los 129,8 millones de euros de 2011-12 a la previsión de 515 en 2019-20, antes de la pandemia, que obligó a ajustes económicos y ampliaciones de capital.

“Siempre me acuerdo de las primeras palabras de Miguel (Ángel Gil Marín) cuando llegué. No el objetivo, la necesidad, repito no el objetivo, la necesidad, hacía que el equipo necesitaba entrar en Champions para que el club crezca”, recordó Simeone, que ha clasificado al equipo rojiblanco para cada una de las últimas 13 ediciones de la máxima competición continental, que ha generado 829 millones de euros de ingresos.

Entre medias, además, Gil Marín y Cerezo abordaron el cambio de estadio. Del Vicente Calderón al moderno Metropolitano. La decisión generó la oposición inicial de un amplio sector de la afición. En 2017-18, el Atlético estrenó su flamante campo, referencia actual en el fútbol europeo, con capacidad para 70.000 espectadores y que aumentó exponencialmente la imagen y el patrimonio de la entidad madrileña. Alrededor se construirá la Ciudad del Deporte. La culminación de una era en el club.