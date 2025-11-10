El cruce que tuvo Julio Enciso con el campeón del mundo francés

El futbolista formado en la cantera de Libertad se mostró participativo en el desarrollo del partido mientras estuco sobre el césped. Mantuvo presencia constante en el ataque y ayudó a consolidar el triunfo de su equipo. Su desempeño fue reconocido por la afición, que lo ovacionó cuando fue sustituido en el minuto 75, dejando su lugar al marroquí Samir El Mourabet.

El encuentro tuvo un momento de tensión al minuto 36. Tras una jugada en la que el delantero paraguayo terminó en el suelo debido a un leve empujón de un rival, el delantero ‘galo’ Olivier Giroud, visiblemente apurado por la desventaja en el marcador, el campeón del mundo con Francia utilizó una acción poco habitual para ayudarlo a reincorporarse: lo levantó con fuerza, sujetándolo por el hombro y casi por el cuello.

Esta situación provocó la reacción inmediata del atacante oriundo de Caaguazú, quien respondió con un empujón. El cruce entre ambos jugadores generó revuelo entre los presentes, aunque finalmente el altercado no pasó a mayores. Sin embargo, el árbitro, François Letexier decidió sancionar la acción del paraguayo con una tarjeta amarilla, indicándole al paraguayo se tiró. A pesar de la amonestación, la actuación del compatriota fue positiva, permaneciendo en el campo hasta el minuto 75, momento en el que fue reemplazado y recibió una ovación por parte del público local.

Con la victoria más reciente, el Racing de Estrasburgo se repone luego de lo que fue el duro revés que representó la derrota por 4-1 ante el Rennes de visitante sufrida en la ronda anterior. Este importante triunfo le permite al equipo sumar puntos claves que lo posicionan en el cuarto lugar de la tabla de la Ligue 1 con 22 puntos, manteniéndose firme en la codiciada zona de clasificación a la UEFA Champions League. El elenco Les Bleu et Blanc demuestra así su capacidad de reacción y su ambición por competir en la élite europea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy