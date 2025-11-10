Los 'atléticos' Molina, Julián Álvarez y Simeone, desconvocados por un problema de vacunas

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- Los jugadores argentinos del Atlético de Madrid Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone no estarán con su selección en el partido amistoso de este viernes en Angola por no haber completado el proceso de vacunación de la fiebre amarilla, según informó este lunes la Asociación del Fútbol Argentino.