Luiz Júnior, con seis porterías a cero, casi iguala las cifras de las dos últimas Ligas

El equipo amarillo suma seis porterías a cero en doce jornadas y está a solo una de igualar las que se lograron en la totalidad de las últimas dos temporadas, que fueron de siete al final de ambas ediciones.

Curiosamente, esas seis porterías a cero han sido con el guardameta Luiz Júnior, que de los nueve partidos que ha disputado ha dejado su portería a cero en seis de ellos; mientras que su compañero Arnau Tenas ha defendido tres partidos la portería del Villarreal en Liga, pero no ha sido capaz de mantener a cero a la portería en ninguno de ellos.

Este buen desempeño del brasileño le hace ser, junto al portero madridista Thibaut Courtois, el guardameta con más porterías a cero de la categoría, ya que el Villarreal es junto al Real Madrid el menos goleado del campeonato con solo diez tantos en contra.