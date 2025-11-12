Chelsea manda su apoyo a Óscar, que sufrió una alteración cardíaca

“Los pensamientos de todos en el Chelsea están con nuestro exjugador Óscar y con su familia en este difícil momento”, dijo el conjunto londinense en un comunicado.

Óscar jugó cinco temporadas en el Chelsea, en las que disputó 203 partidos, marcó 38 goles y ganó dos Premier League, una Copa de la Liga y una Liga Europa, antes de irse a la liga china, donde estuvo ocho años antes de retornar al fútbol brasileño.

El brasileño de 34 años se encontraba en la fase final de recuperación de una lesión muscular y ahora tendrá que permanecer en observación en el Hospital Israelita Albert Einstein, aunque su estado es clínicamente estable.

Según el comunicado oficial del São Paulo, el centrocampista sufrió “una intercorrencia con alteraciones cardiológicas” durante una prueba de esfuerzo realizada como parte de la preparación para la pretemporada de 2026.

Óscar sufrió un desmayó cuando hacía ejercicios en una bicicleta estática y fue atendido inmediatamente por miembros del equipo médico del hospital que se encontraban en las instalaciones del club.

El campeón del Mundial Sub 20 en 2011 y dos veces campeón de la liga inglesa con el Chelsea venía monitoreando irregularidades cardíacas desde agosto, cuando fue sometido a estudios tras sufrir una fractura en tres vértebras, lesión que lo apartó de las canchas durante tres meses. Aunque en esa ocasión los resultados no indicaron impedimentos para seguir jugando, el propio futbolista admitió entonces que se retiraría si existiese el mínimo riesgo para su salud.

Según fuentes del entorno del futbolista citadas por la prensa brasileña, el centrocampista evalúa ahora la posibilidad de rescindir su contrato con el São Paulo, que se extiende hasta diciembre de 2027, y poner fin a su carrera. EFE