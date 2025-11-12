El plantel de San Lorenzo de Almagro denuncia condiciones “insostenibles”

La principal queja radica en el incumplimiento en el pago de sus haberes. Los jugadores aseguran no haber percibido, en algunos casos, la totalidad de sus salarios desde el mes de agosto, una situación que, según el texto, “afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

El comunicado subraya la paciencia y el compromiso demostrados por el grupo a pesar de la adversidad: “Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente.”

La problemática no se limita al aspecto económico. Los futbolistas detallan una serie de dificultades cotidianas que están convirtiendo la situación en “insostenible”: falta de comida adecuada para el rendimiento profesional, ausencia de servicios básicos en el vestuario, mencionando específicamente la falta de agua caliente y falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las “reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”.

Los jugadores enfatizan que su reclamo trasciende lo financiero, siendo también una cuestión de “respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece”. El plantel culmina su protesta con una firme exigencia a las autoridades del club: “Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado."

La pelota está ahora en el campo de la dirigencia de San Lorenzo, quienes deberán afrontar esta grave denuncia que pone en jaque la tranquilidad institucional en medio de la competencia. El Ciclón de Boedo ocupar el cuarto lugar del Grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, en zona de clasificación a octavos de final de la competencia.

El comunicado emitido por el plantel de San Lorenzo de Almagro