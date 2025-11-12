Colombatto: "Tenemos que rebelarnos como equipo y sacar resultados antes de la Navidad"

"Cada uno sabe cuándo está a un nivel más bajo o alto. Estos momentos en el que nadie da un duro por nosotros, que todo el mundo piensa que vamos a descender, te tiene que tocar el orgullo. Eso me motiva, no quiero darle la razón a los que me dicen que no puedo jugar en Primera porque me ha costado mucho llegar", afirmó de forma tajante el centrocampista argentino, justo después del entrenamiento de los azules en El Requexón.

Aunque desde la llegada de Luis Carrión el Oviedo todavía no ha ganado y suma dos empates y dos derrotas, Colombatto asegura que el equipo "ha mejorado estas semanas, porque al principio de temporada el equipo no jugaba muy bien y ahora sí intentando jugar mejor, creando más situaciones en ataque".

"Creo que estamos dando pasos hacia adelante, pero falta el resultado. Si no ganaste es que no es suficiente, está claro, así que hay que mejorar más todavía para que los resultados lleguen. No creo que, como dicen por ahí, los que estábamos en Segunda no valemos ahora y lo vamos a demostrar, eso me toca el orgullo", concluyó el argentino, titular habitual en el último mes de competición.

El Real Oviedo, que este fin de semana no tiene partido, completó esta mañana un nuevo entrenamiento en el que Luis Carrión no pudo contar con los cinco internacionales que están con sus selecciones: Carmo (Angola), Rahim (Níger), Sibo (Ghana), Ilic (Serbia) y Fede Viñas (Uruguay).

