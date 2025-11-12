Conte se toma un descanso en Napoli

“Míster Antonio Conte, tal y como estaba previsto y acordado desde hace tiempo con el club, regresará al centro de entrenamiento del Napoli el lunes 17 de noviembre”, indicó el club italiano en un comunicado oficial.

Lea más: Napoli acalla rumores de despido de Conte

El permiso de Conte, que estará en Turín estos días con su familia aprovechando el parón de selecciones, avivó los rumores de una posible separación con el Napoli. Estos comentarios salieron a la luz en los medios italianos a partir de la derrota ante el Bologna, en lo que fue el tercer partido sin ganar consecutivo y el quinto de los últimos siete, provocados también por unas polémicas declaraciones del técnico tras la derrota.

“No existe esa química para luchar todos juntos y superar los momentos difíciles, y yo no estoy haciendo un buen trabajo porque no he conectado con los jugadores. No quiero acompañar a un muerto”, dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, se encargó de acallar dichos rumores: “Leo en internet las historias de la dimisión de Conte. Me encantan las redes sociales porque son una forma moderna y rápida de difundir ideas. Pero ya sabéis que las ideas no siempre son correctas o compartibles”, escribió en su cuenta de la red social X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Entre Conte y yo siempre ha existido una sintonía especial. A los aficionados que han leído alguna tontería les digo: estoy orgulloso de tener a mi lado, y al lado del Nápoles y de los futbolistas, a un hombre auténtico como Antonio Conte, capaz de sacrificar cada segundo de su vida por su profesión, con extrema generosidad y dedicación”, añadió el mandatario. EFE