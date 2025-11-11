Napoli acalla rumores de despido de Conte

“Leo en internet las historias de la dimisión de Conte. Me encantan las redes sociales porque son una forma moderna y rápida de difundir ideas. Pero ya sabéis que las ideas no siempre son correctas o compartibles”, escribió De Laurentiis en su cuenta de X.

“Entre Conte y yo siempre ha existido una sintonía especial. A los aficionados que han leído alguna tontería les digo: estoy orgulloso de tener a mi lado, y al lado del Napoli y de los futbolistas, a un hombre auténtico como Antonio Conte, capaz de sacrificar cada segundo de su vida por su profesión, con extrema generosidad y dedicación”, añadió el mandatario.

Los rumores de la posible dimisión del técnico llegaron después de sus duras palabras tras la derrota ante el Bologna, en lo que fue el tercer partido sin ganar consecutivo y el quinto de los últimos siete.

“Estoy preocupado, cinco derrotas desde principios de año son demasiadas para un equipo que ha sido etiquetado como el que debía arrasar en la liga. Cuando se pierde, no es casualidad. En el fútbol no basta con hacer los deberes: se necesita pasión, entusiasmo, corazón. Nos hemos desmoronado. Un entrenador debe meterse en la cabeza y en el corazón de los suyos, siempre que haya corazón, porque yo no puedo hacer un trasplante. Tendré que hablar con el club”, dijo tras la derrota.

“No existe esa química para luchar todos juntos y superar los momentos difíciles, y yo no estoy haciendo un buen trabajo porque no he conectado con los jugadores. No quiero acompañar a un muerto”, añadió. EFE