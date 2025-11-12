Las cuentas de Italia para evitar la repesca

Italia se mide este jueves ante Moldavia en Chisináu y recibe el domingo a Noruega en Milán, en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro). Pese a que son mínimas, la 'Azzurra' mantiene posibilidades de acudir de manera directa al Mundial, cita en la que no compite desde Brasil 2014.

Han pasado ya 11 años desde que la tetracampeona del mundo disputó su último Mundial. Y no juega una fase eliminatoria desde 2006, cuando ganó la Copa del Mundo en Alemania. En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 quedó eliminada en fase de grupos.

Después, no selló la clasificación a Rusia 2018 al caer en la repesca contra Suecia; y no consiguió pasaporte para Qatar 2022 al perder contra Macedonia del Norte también la repesca.

Una crisis que sigue presente, con la probabilidad más alta de tener que repetir el proceso. Por el momento, los de Gennaro Gattuso tienen asegurado participar en la repesca. Pero todavía pueden superar a Noruega en la tabla y sellar el pase directo.

A falta de dos partidos para completar la fase de clasificación, solo Noruega e Italia se disputan la primera plaza. La repesca está asegurada para ambos combinados.

Noruega lidera la clasificación con 18 puntos. Se mide a Estonia, que tiene solo 4 puntos. En segunda posición está Italia, con 15 puntos.

Por eso la posibilidad más factible para los italianos, que están obligados a ganar ambos partidos restantes, es esperar el 'pinchazo' noruego ante Estonia.

De esta manera, con el empate o derrota noruego ante Estonia y victoria de Italia ante Moldavia, la clasificación quedaría con Italia 18 puntos y Noruega con 18 o 19, en función de si pierde o empata. Por lo tanto, en el Italia-Noruega en San Siro Italia podría adelantar a Noruega con una victoria.

En caso de que Noruega gane a Estonia, la clasificación italiana se complica y pasa a depender de la diferencia de goles. Tendría que ganar la 'Azzurra' sus dos partidos y superar la diferencia de goles de Haaland y compañia, que antes de que jueguen los dos últimos duelos es de +26.

Italia tiene +10, por lo que tendría que rubricar una goleada histórica en los dos partidos, incluida una en la última jornada a los noruegos para igualar su 21 puntos y superar la diferencia de tantos para sellar la clasificación al Mundial.