Presidente de Conmebol afirma que Lima nunca estuvo en duda para final de la Libertadores

Tras reunirse en Palacio de Gobierno con el presidente interino de Perú, José Jerí, el titular de la Conmebol agregó que con esta visita se ratificó que "en ningún momento hubo ningún tipo de dudas".

La reunión con Jerí, quien asumió la Presidencia de la República el pasado 10 de octubre ha dado continuidad al compromiso de Perú con la organización de la final de la Copa Libertadores.

Domínguez dijo a la emisora RPP que, a la fecha, tienen vendidas más del 80 % de las entradas al estadio, lo cual significa que "por lo menos habrá unas 60.000 personas dentro del estadio que vienen del extranjero, además de los peruanos que van a poder acceder a la fiesta".

Las delegaciones de Flamengo y Palmeiras llegarán al Perú a partir del miércoles 26 y, tanto el 'Mengao' como el 'Verdao', se disputarán la opción de ser el primer equipo de su país en levantar por cuarta vez la Copa Libertadores.

"Estén expectantes, les prometo de que esto va a ser un partido de fútbol histórico, con los dos mejores equipos actualmente del continente, uno de ellos va a tener la cuarta oportunidad de levantar el trofeo", expresó el dirigente deportivo.

Consultado sobre una futura final fuera de Sudamérica, Domínguez respondió que ha habido interés desde el exterior por albergar este evento, como ocurrió en el 2018 en España.

"Cuando se hizo la final en España fue de una convocatoria increíble. Hay países que han mostrado su interés, pero todavía no entró a una discusión seria. Hay un interés, lo cual demuestra umás ofertas, propuestas, y que demuestran el interés que, en este momento, el privilegio lo va a tener Lima", manifestó.

La Copa que se alzará el ganador de la final del 2025 ya se encuentra en Lima, tras ser presentada en un acto público en un céntrico parque de la capital peruana, y aguarda en el estadio Monumental, sede del club Universitario, según han compartido las redes sociales de la Conmebol.