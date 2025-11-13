Corea del Sur y Bolivia medirán fuerzas en un partido amistoso con varias ausencias

La selección asiática, dirigida por Hong Myung-bo, inicialmente lanzó una convocatoria de 27 jugadores para los duelos ante Bolivia y Ghana, pero desde entonces tropezó con las bajas por lesión de varios de sus futbolistas, lo que le causó un problema para armar el mediocampo.

Hwang In-beom, del Feyenoord neerlandés, quedó descartado por la lesión que sufrió en septiembre y de la que todavía se recupera.

A esta baja se suma la de Baek Seung-ho, del Birmingham inglés, y la de Lee Dong-gyeong, del Ulsan HD surcoreano, que tuvo una fractura de costilla; ambos considerados piezas clave en el engranaje del equipo durante las clasificatorias mundialistas.

Por esto, la selección de Corea llamó a Bae Jun-ho, del Stoke City inglés, y a Seo Min-woo, que juega en el Gangwon FC surcoreano, para cubrir esas bajas.

Hong Myung-bo lamentó que en los últimos partidos, el mes pasado ante Brasil y Paraguay, su equipo no contara "con jugadores que hayan participado en las eliminatorias finales", por lo que de cara al juego con Bolivia estará obligado a "crear una nueva combinación".

Por su parte, Bolivia también sentirá las bajas de los cuatro futbolistas del Bolívar que son parte estructural de su equipo, como el arquero Carlos Lampe y los mediocampistas Robson Matheus, Carlos Melgar y Ervin Vaca.

Los futbolistas mencionados fueron desafectados del llamado de la Verde debido a que tenían que presentarse el sábado a la concentración de la selección para luego viajar a Corea, pero su equipo dijo que no los liberaría sino hasta el lunes.

Esto supone el regreso a la titularidad de Guillermo Viscarra, guardameta del Alianza Lima de Perú, y la posibilidad de que Villegas pueda probar a otros futbolistas como Moisés Villarroel y Héctor Cuéllar en el medio terreno.

La novedad en el equipo sudamericano es el llamado del portero que disputó recientemente el Mundial Sub-17, Gerónimo Govea, de registros del Montevideo Wanderers de Uruguay, como reemplazo de la plaza que dejó Lampe.

Bolivia también convocó de último minuto al futbolista del Santos F.C. Marcelo Jesús Torrez para los poartidos contra Corea del Sur y Japón.

Corea tiene la urgencia de vencer a Bolivia, además de Ghana, para inscribirse en el bombo 2 del sorteo del Mundial y para mantener o mejorar la posición 22 del ranking de la FIFA.

En tanto, Bolivia ve este duelo, y el que disputará el 17 de este mes ante Japón, como un examen para disputar el repechaje mundialista en marzo del próximo año en México.

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental en el que participarán otras cinco selecciones: una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Kwon Hyeok-kyu; Hwang Hee-chan y Cho Gue-sung.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Jesús Torrez, Diego Arroyo (Richet Gómez), Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel; Miguel Terceros, Enzo Monteiro, José MArtínez (Jhon García).

Hora: 20:00 hora de Corea (7:00 hora de Bolivia, 11:00 GMT)

Estadio: Daejeon World Cup Stadium ubicado en la ciudad coreana homónima.