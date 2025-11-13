Detienen a un joven de 19 años por proferir insultos a Mason Mount

La policía metropolitana de Londres ha confirmado a "The Athletic" el arresto de este individuo en sospecha de haber causado "acoso, alarma o angustia". De momento ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de que la investigación continúe.

Mount disputó los últimos veinte minutos de partido al sustituir a Matheus Cunha. El partido acabó con empate a dos después de una recta final de locura en la que el Tottenham Hotspur se puso 2-1 arriba, pero el United rescató un empate gracias a un gol de cabeza de Mathijs De Ligt en el descuento.

El Tottenham informó en un comunicado que están ayudando en la investigación policial.

"El club está al corriente del aficionado que ha sido detenido por supuestamente haber insultado a un jugador rival durante el partido de la Premier League del pasado sábado contra el Manchester United. Antes del partido, todos las personas que tienen una entrada reciben una serie de directrices al respecto de cánticos discriminatorios y, específicamente, homófobos".

