Matías Pérez: “Soñamos con el bicampeonato y creo que el Clásico es un gran punto de partida”

Consultado sobre si el esfuerzo desmedido mostrado en la Copa Libertadores es la receta para lo que resta del semestre, Pérez señaló que el grupo se estableció un nuevo estándar de compromiso. “Sí, es una de las fórmulas. Creo yo que eso ya lo tiene uno incorporado, del dar un poco más. Creo yo que nos pusimos una vara y no tenemos que bajar de ahí en cuanto al esfuerzo, en cuanto al correr y meter. Creo yo que, esa vara la marcamos y no podemos bajar de ahí. Y después, el tema del poco tiempo del profe... Tampoco puede meterse tan de lleno con el tema de los partidos tan seguidos y pocos entrenamientos; entonces creo yo que sí va a ser un factor importante este que mencionamos, de dar un poco más, de dar un plus cada uno para poder obtener los objetivos que nos propusimos”.

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Las claves para el domingo: Táctica y corazón

Para el central, el duelo ante el tradicional rival trasciende el dibujo táctico. La base del éxito dominical radicará en repetir la intensidad mostrada recientemente, entendiendo que el triunfo es el único camino para mantener vivo el sueño del bicampeonato. “Y varios aspectos; pero vuelvo con lo mismo de dar ese plus que dimos el otro día. Creo yo que, partiendo de esa base, después a la hora de jugar, a la hora de lo táctico, creo yo que esa va a ser la base: la base va a ser dar algo más de lo que venimos dando. Porque sabemos lo importante que es el Clásico y lo importante que es también por cómo nos acerca al final del campeonato. Quedan pocas fechas y la verdad que sería muy bueno para nosotros obtener los tres puntos y seguir peleando el campeonato hasta el final. Soñamos con el bicampeonato y creo yo que este partido es un gran punto de partida”.

Liderazgo, juventud y el manejo de las adversidades

Respecto a cómo se vive el ambiente interno ante la seguidilla de lesiones y la presión de los canteranos en partidos de esta magnitud, Matías Pérez transmitió un mensaje de calma y confianza en el plantel disponible. “La verdad que yo creo también que los jóvenes saben jugar estos partidos. Ya desde la cantera les enseñan la importancia que tiene un clásico y, sobre todo en la instancia que estamos, ya quedan pocas fechas para que termine el campeonato y nos quedan... Todas para nosotros son finales. Pero este partido tiene un condimento aparte: es el clásico, tratar de, primero que nada, tranquilidad por lo que quizá venimos pasando —el tema de las lesiones y eso—, transmitir tranquilidad y que estamos bien, y que todos los que estamos disponibles estamos al 100% para afrontar este partido como se merece”.

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El envión anímico de la Copa Libertadores

Finalmente, el zaguero recordó lo fundamental que fue la victoria ante Junior de Barranquilla para sanar heridas tras la derrota en Perú y llegar fortalecidos al choque contra el Decano. “Previo al juego, la verdad que el contexto no era para nada bueno, no era para nada favorable a nosotros; también veníamos de una derrota en Perú y creo yo que todo eso se suma en la cabeza del jugador. La verdad que haber ganado el otro día con Junior, para nosotros, fue muy importante y de la manera que lo hicimos. Planteamos un partido donde quizás dijimos: ‘Bueno, si lo táctico no sale, hay que dar otra cosa’, y creo que funcionó. Y bueno, obtuvimos la victoria que, como te digo, para nosotros, para afrontar lo que viene —la Copa y sobre todo ahora el campeonato—, creo yo que es un envión anímico muy importante para el equipo”.