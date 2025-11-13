Marcos Llorente: "Miguel Ángel y Cerezo han puesto al club en un nivel muy alto"

"A nosotros nos cambia poco", reaccionó en una entrevista en EFE en la que valoró el movimiento. "Tenemos que seguir ganando, dando alegrías a la afición. Somos trabajadores, no influimos en esa decisión".

"Ojalá todo sea para bien, para que el club crezca más todavía, seamos más felices. Por nuestra parte en lo que nos toca vamos a darlo todo para que pase", deseó.

Marcos Llorente resaltó la importancia de que sigan los actuales dirigentes en el club, y puso en valor a Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo.

"Nosotros ya les conocemos y es más fácil todo. Aunque nuestra decisión no influya mucho, si ellos consideran que tienen que seguir, por nosotros fantástico. Ya llevamos muchos años con ellos, nos conocemos de sobra y creo que han puesto al club en un nivel muy alto", opinó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El futbolista internacional rojiblanco apuntó a la identidad definida del Atlético de Madrid, con el objetivo de que se mantenga con la entrada de nuevo capital inversor.

"Lo que yo diga no sirve de mucho, hay que demostrarlo con hechos. Ojalá sirva para crecer, la identidad al final está dentro de uno mismo, de las personas y la afición. Somos, entre todos, los que damos identidad al club", sentenció.