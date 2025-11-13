Mundial 2026: Las selecciones que pueden clasificar hoy

El Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 tiene a 28 de las 48 selecciones clasificadas. Además de Paraguay, que regresa luego de tres ausencias consecutivas, están otras 5 de Sudamérica; los 3 anfitriones, 1 de Europa, 8 de Asia, 9 de África y 1 de Oceanía. Este jueves, dos confederaciones definen a más representantes para la Copa del Mundo.

Jamaica y Honduras, por el pase al Mundial

En Concacaf, Jamaica y Honduras buscan sellar el boleto al certamen más importante del planeta. Los jamaiquinos no depende de sí: deben superar a Trinidad y Tobago y esperar que Curazao pierda vs. Bermuda. Por su lado, los hondureños debe superar a Nicaragua y aguardar que Costa Rica y Haití empaten. Otro resultados, extiende el desenlace hasta la última fecha.

Concacaf: Los partidos de hoy

Grupo A

Surinam vs. El Salvador, a las 19:00

Guatemala vs. Panamá, a las 23:00

Grupo B

Trinidad y Tobago vs. Jamaica, a las 21:00

Bermudas vs. Curazao, a las 21:00

Grupo C

Nicaragua vs. Honduras, a las 23:00

Haití vs. Costa Rica, a las 23:00

Francia, Portugal y Noruega, por el Mundial

En Europa, por la penúltima fecha del clasificatorio, Francia, líder del Grupo D con 10 puntos, debe empatar o vencer a Ucrania; Portugal, puntero del Grupo F con 10 necesita vencer a Irlanda del Norte o con un empate, aguardar que Hungría no derrota a Armenia; Por último, Noruega, líder del Grupo I con 18, debe superar a Estonia y esperar que Italia no gane ante Moldavia.

Europa: Los partidos de hoy

Grupo D

Azerbaiyán vs. Irlanda, a las 14:00

Francia vs. Ucrania, a las 16:45

Grupo F

Irlanda vs. Portugal, a las 16:45

Armenia vs. Hungría, a las 14:00

Grupo I

Noruega vs. Estonia, a las 14:00

Moldavia vs. Italia, a las 16:45

Grupo K

Inglaterra vs. Serbia, a las 16:45

Andorra vs. Albania, a las 16:45