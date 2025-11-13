El título de campeón, lo único que resta definir en el torneo Clausura

Cerro Porteño o Guaraní. Guaraní o Cerro Porteño. Uno de los dos será el nuevo monarca de la Primera División de Paraguay. En 20 fechas, el torneo Clausura 2025 sentenció a los dos descendidos a la División Intermedia y confirmó a los 8 clasificados a las competencias internacionales. A dos rondas para la culminación del certamen, solo resta conocer al campeón.

El Ciclón y el Aborigen llegan a la parte final del campeonato en un mano a mano por el título. La diferencia entre ambos es de 1 punto, favorable para el conjunto de Barrio Obrero, que lidera la tabla de posiciones con 40 unidades. En consecuencia, con 6 por disputar, depende de sí para conquistar el título y cortar la sequía de cuatro años sin consagraciones en el fútbol paraguayo.

Cerro puede ganar el título en la fecha 20

A diferencia de la jornada anterior, en la vigésima si puede haber coronación: los partidos serán en simultáneo el domingo 23 a las 18:00. El Azulgrana de Jorge Bava recibirá a Libertad en La Nueva Olla, que habilitará solo unas 35.000 localidades por el concierto de Shakira, mientras que el Aurinegro de Víctor Bernay visitará a General Caballero de Juan León Mallorquín en el Ka’arendy.

La combinación que consagra a Cerro

De los dos, solo Cerro puede gritar campeón anticipado en la penúltima rueda: necesita triunfar en Barrio Obrero frente al actual ganador de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol y esperar que el Aborigen no gane ante el Rojo en el Departamento de Alto Paraná. Así, serían 4 puntos (victoria y derrota) o 3 unidades (victoria y empate) cuando quedarán solo 3 en juego.

Cerro y la ventaja deportiva sobre Guaraní

Cerro Porteño también afronta el último tramo del torneo Clausura 2025 con ventaja deportiva sobre Guaraní. En caso de igualar en puntos luego de las 22 fechas, el campeón será el Ciclón. El primer criterio de desempate en el Reglamento de Competiciones de la APF señala el duelo entre sí: el Azulgrana superó al Aurinegro en los dos encuentros del campeonato (4-3 y 1-0).