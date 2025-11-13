Fútbol
El título de campeón, lo único que resta definir en el torneo Clausura

Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, disputa el balón ante Alcides Benítez, futbolista de Guaraní, en un partido por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.GUSTAVO MACHADO

El torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay definió a los dos descendidos y a los 8 clasificados a las competencias continentales. A falta de dos fechas para la culminación del certamen, solo resta conocer al campeón.

Cerro Porteño o Guaraní. Guaraní o Cerro Porteño. Uno de los dos será el nuevo monarca de la Primera División de Paraguay. En 20 fechas, el torneo Clausura 2025 sentenció a los dos descendidos a la División Intermedia y confirmó a los 8 clasificados a las competencias internacionales. A dos rondas para la culminación del certamen, solo resta conocer al campeón.

El Ciclón y el Aborigen llegan a la parte final del campeonato en un mano a mano por el título. La diferencia entre ambos es de 1 punto, favorable para el conjunto de Barrio Obrero, que lidera la tabla de posiciones con 40 unidades. En consecuencia, con 6 por disputar, depende de sí para conquistar el título y cortar la sequía de cuatro años sin consagraciones en el fútbol paraguayo.

Cecilio Domínguez, futbolista de Cerro Porteño, durante el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, paraguay.

Cerro puede ganar el título en la fecha 20

A diferencia de la jornada anterior, en la vigésima si puede haber coronación: los partidos serán en simultáneo el domingo 23 a las 18:00. El Azulgrana de Jorge Bava recibirá a Libertad en La Nueva Olla, que habilitará solo unas 35.000 localidades por el concierto de Shakira, mientras que el Aurinegro de Víctor Bernay visitará a General Caballero de Juan León Mallorquín en el Ka’arendy.

Agustín Manzur (i) y Fernando Fernández, jugadores de Guaraní, festejan un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, Asunción, Paraguay.
Agustín Manzur (i) y Fernando Fernández, jugadores de Guaraní, festejan un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, Asunción, Paraguay.

La combinación que consagra a Cerro

De los dos, solo Cerro puede gritar campeón anticipado en la penúltima rueda: necesita triunfar en Barrio Obrero frente al actual ganador de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol y esperar que el Aborigen no gane ante el Rojo en el Departamento de Alto Paraná. Así, serían 4 puntos (victoria y derrota) o 3 unidades (victoria y empate) cuando quedarán solo 3 en juego.

Cerro y la ventaja deportiva sobre Guaraní

Cerro Porteño también afronta el último tramo del torneo Clausura 2025 con ventaja deportiva sobre Guaraní. En caso de igualar en puntos luego de las 22 fechas, el campeón será el Ciclón. El primer criterio de desempate en el Reglamento de Competiciones de la APF señala el duelo entre sí: el Azulgrana superó al Aurinegro en los dos encuentros del campeonato (4-3 y 1-0).