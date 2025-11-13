Santa Fe y América se clasifican a los cuadrangulares; Alianza y Águilas quedan fuera

El campeón vigente, Santa Fe, aseguró su clasificación al vencer 1-0 a Alianza en El Campín, en un duelo que concentraba buena parte de la atención de la fecha.

Los bogotanos, dirigidos por el interino Francisco López, se adelantaron con un gol de Harold Santiago Mosquera y lograron mantener la diferencia sin mayores dificultades.

El resultado dejó sin opciones al equipo de Hubert Bodhert, que necesitaba ganar para avanzar y terminó noveno en la tabla.

La otra clave de la noche estuvo en Medellín, donde el América perdió 3-0 con el DIM pero consiguió la clasificación al superar a Alianza por diferencia de goles.

Los tantos del Medellín, que terminó la fase regular como líder, fueron obra del atacante Bryan León y del volante Alexis Serna, quien anotó un doblete.

Águilas Doradas, que soñaba con un milagro para meterse en la pelea, perdió 1-2 con Deportes Tolima en Rionegro y quedó fuera. El conjunto antioqueño necesitaba ganar y esperar otros resultados, pero no lo consiguió.

En Palmaseca, Deportivo Cali y Once Caldas empataron 1-1 en un partido sin impacto en la clasificación.

Junior cerró la noche con un triunfo 2-1 sobre Atlético Nacional en el Metropolitano, un resultado que dejó a los antioqueños sin el punto invisible para los cuadrangulares.

Alfredo Morelos adelantó a Nacional, pero Didier Moreno y Joel Canchimbo remontaron para el equipo barranquillero, que llega motivado a la siguiente fase.

En los otros partidos que estaban fuera de los ocho, Unión Magdalena se despidió al vencer 2-0 a Fortaleza en Santa Marta; Llaneros fue goleado 0-3 por el descendido Envigado; Deportivo Pasto superó 3-0 al Atlético Bucaramanga y Boyacá Chicó cayó 1-2 ante Millonarios en Tunja.

Con estos resultados, los clasificados a los cuadrangulares semifinales son: DIM, Atlético Nacional, Bucaramanga, Deportes Tolima, Junior, Fortaleza, América de Cali e Independiente Santa Fe. El sorteo de los grupos se realizará en las próximas horas.