Tribunal libra a Bruno Henrique de una suspensión

El pleno del máximo tribunal de la justicia deportiva brasileña, en decisión en última instancia contra la que no se pueden presentar recursos, consideró que el atacante Bruno Henrique violó el código de ética deportiva, por lo que le impuso una multa de 100.000 reales (unos 18.875 dólares o unos 16.220 euros), la máxima prevista.

Lea más: Flamengo “blinda” a De Arrascaeta

Los magistrados dejaron sin efecto la suspensión de doce partidos que se le había impuesto en la primera instancia del tribunal en setiembre pasado.

Bruno Henrique, por lo mismo, está habilitado para reforzar al Flamengo en el resto de la temporada. El conjunto carioca, uno de los grandes favoritos al título, está en el segundo lugar de la clasificación del Brasileirão, con los mismos puntos que el líder Palmeiras, a falta de solo cinco jornadas para el final del torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Flamengo, además, enfrentará al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores en partido único previsto para el 29 de noviembre en Lima. Bruno Henrique, sin embargo, venía jugando normalmente gracias a que el tribunal admitió un recurso para que solo cumpliera la suspensión tras el juicio definitivo del caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el juicio de este jueves, seis de los nueve magistrados votaron para que el futbolista fuese sancionado con la multa y solo tres pidieron para que se le mantuvieran las doce fechas de suspensión.

Los magistrados consideraron que el exatacante de la selección brasileña de 34 años sí incurrió en violaciones al código de ética, pero aclararon que su comportamiento no fue totalmente intencional.

Según el tribunal, Bruno Henrique compartió información privilegiada con un hermano sobre su intención de recibir una tarjeta amarilla en un partido del 1 de noviembre de 2023 en que Flamengo se midió al Santos por el Campeonato Brasileño.

La información le permitió a familiares y allegados del futbolista ganar elevados premios en apuestas en plataformas en línea.

El futbolista también es investigado penalmente por el mismo hecho y la Justicia ya decidió abrirle juicio, aún sin fecha determinada, por los delitos de fraude deportivo y estafa contra casas de apuestas, cuyas penas pueden sumar hasta 17 años y ocho meses de prisión.

El proceso tanto de la justicia deportiva como de la penal se basa en mensajes interceptados entre el jugador y su hermano. La investigación, iniciada tras alertas de casas de apuestas sobre movimientos atípicos, llevó a la Policía Federal a incautar dispositivos y a analizar 3.989 mensajes intercambiados en WhatsApp. EFE