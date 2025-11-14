Croacia, trigésima selección, tercera europea, con billete para el Mundial

El combinado que lidera Luka Modric, que podría jugar su quinto Mundial, necesitaba sólo un punto para sellar de forma matemática su objetivo. Sin embargo, fue Islas Feroe la que tomó ventaja con el gol de Geza Turi pero Josko Gvariol, Petar Musa y Nikola Vlasic dieron la vuelta a la situación y proporcionaron el triunfo al combinado de Zlatko Dalic.

Croacia es la tercera selección europea, junto a Inglaterra y Francia, con la presencia asegurada en la fase final.

Treinta de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Son las siguientes:

. Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia.