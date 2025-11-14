De la Fuente: "Me gustaría que esta generación fuera leyenda"

"Me gustaría que esta generación quedara en la mente de todos como logró la selección española de 2008 y 2010. Que fueran leyendas y hagan historia", aseguró en su comparecencia ante los medios en Tiflis antes de la disputa de la penúltima jornada de clasificación al Mundial 2026.

Aunque De la Fuente también lanzó un mensaje de calma ante la gran dinámica de España. Orgulloso de sostener una regularidad de récord, enlazando 29 partidos oficiales sin perder, y viendo las dificultades que pasan otras selecciones grandes, pidió mantener los pies en el suelo.

"Siempre es ilusionante ver a un país con su selección pero los profesionales somos los que tenemos que poner los pies en el suelo. Los jugadores saben que nadie regala nada, selecciones como Portugal ayer o Italia, que gana al final a Moldavia, demuestran que es muy difícil ganar", dijo.

"Nosotros queremos seguir haciendo camino partido a partido, mejorando. De vez en cuando es interesante poner los pies en el suelo y ver lo difícil que es lograr lo que de esta selección española, pero hay que seguir mejorando", añadió.

Para De la Fuente, los buenos resultados recientes han hecho que se haya "recuperado el sentimiento selección", y su deseo es que vaya "creciendo todavía más" con un Mundial cercano que encaran con máxima ilusión. Aunque en el presente, el técnico sólo piensa en cerrar la clasificación en los partidos ante Georgia y Turquía.

"Espero un partido complicado que nada va a tener que ver con el que vimos hace dos años aquí (1-7). Georgia tiene muy buenos jugadores compitiendo a grandísimo nivel en grandes ligas europeas como la española. Espero que tengamos un día de máximo nivel para sacar un partido que sabemos lo que representa para nosotros", aseguró enfocando el duelo de Tiflis.

Lo encara con numerosas bajas y con el deseo de que jugadores claves que son ausencias como Dani Carvajal, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams o Le Normand, puedan recuperar su mejor nivel pronto.

"Esperemos que los que están lesionados ahora, estén recuperados para el Mundial y que puedan estar en buen estando, pero el fútbol es misericorde y siempre se producen lesiones. Quedan muchos meses pero el calendario es apretado, hay muchos partidos y mucha exigencia. Hay que rezar para que no haya más lesiones pero seguro que tendremos algún disgusto en las fechas que hay que tomar decisiones", auguró.

España lidera el grupo E, con 12 puntos, tres más que Turquía (9), mientras que Georgia (3) y Bulgaria (0) completan la tabla. La Roja visitará el sábado 15 a Georgia y el martes 18 recibirá a Turquía en el cierre de la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.