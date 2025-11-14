FIFPRO celebrará su Asamblea anual en Lisboa del 18 al 20 en pleno distanciamiento de FIFA

La Asamblea FIFPRO en Portugal celebrará el 60 aniversario del sindicato y será también, según este, una oportunidad de mirar hacia el futuro, en el que muestra su disposición a mantener un diálogo laboral estructurado y negociaciones con la FIFA y todas las partes interesadas pertinentes sobre todas las cuestiones relacionadas con los derechos laborales de los futbolistas.

La agenda incluye temas como el bienestar de los y las futbolistas, los asuntos jurídicos, la elaboración de políticas y las relaciones con las partes interesadas.

La FIFA anunció el pasado día 9 la creación de un foro para consultas con futbolistas profesionales, tras una reunión con representantes de 30 sindicatos de jugadores en Rabat y FIFPRO lamentó no haber sido invitado y que los que sí lo fueron no representan de manera significativa a los sindicatos independientes de jugadores a nivel mundial.

"La FIFA sigue actuando con soberbia, sin escuchar, sin dialogar, sin consultar. En lugar de abrir espacios de participación a todos los sectores que componen la industria del fútbol, elige discriminar y excluir. Lo vimos con claridad en la convocatoria realizada en Marruecos, en la que se eligió a quién escuchar y a quién silenciar", denunció después el presidente de FIFPRO, el argentino Sergio Marchi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una carta publicada después, Marchi aseguró que esa práctica de la FIFA "no es casualidad" y supone "una discriminación estructural, y profundamente antidemocrática", con la que "al discriminar a los sindicatos, se está discriminando también a los/las futbolistas que representan".

Para el presidente de FIFPRO, la FIFA impone "unilateralmente" los reglamentos, "sin discusión, sin participación real de los/las futbolistas, los principales actores del juego" y "luego, con total cinismo, se pretende justificar esas decisiones en nombre de ellos".

"Se legisla desde un pedestal, sin comprender las consecuencias humanas y laborales que esas normas generan. Mientras tanto, los sindicatos estamos en el terreno, en el barro, resolviendo los problemas cotidianos que la FIFA crea con sus decisiones", denunció.