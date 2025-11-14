Mbappé llega a los 400 goles mas joven que Messi y Cristiano Ronaldo

De acuerdo con esta web referencia en datos de fútbol, Lionel Messi llegó 400 tantos cuando tenía 27 años, 3 meses y 3 días, mientras que Ronaldo lo hizo a los 28 años, 11 meses y un día.

Lea más: Maza, árbitro de la final de la Sudamericana

Kylian Mbappé batió además el récord de precocidad de la leyenda alemana Gerd Müller (27 años, dos meses y 17 días para los 400 aciertos).

No obstante, tanto Messi (525) como Müller (403) llegaron a los 400 antes que Mbappé (537 partidos) . Desde que inició su carrera profesional a los 16 años, el capitán de Francia acumula 27 dianas con el Mónaco (en 60 partidos) ; 256 con el PSG (308 encuentros) ; 62 con el Real Madrid (75 partidos); y 55 con Francia (94 encuentros internacionales).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el combinado nacional, Mbappé está cada vez más cerca de adelantar al goleador histórico Olivier Giroud (57 aciertos), quien ya retirado de la selección pero aún en activo en el Lille. EFE