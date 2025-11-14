Piero Maza, el elegido para arbitrar la Final de la Copa Sudamericana

El arbitro trasandino, de 41 años y oriundo de Ñuñoa, ostenta una extensa trayectoria en el arbitraje internacional, lo que garantiza su experiencia para el encuentro definitorio. En instancias previas, el árbitro chileno dirigió a ambos finalistas en dos ocasiones a cada uno, con resultados mixtos.

Al equipo “Granate”, lo arbitró en una derrota por 1-2 ante Gremio en 2021. También estuvo presente en un empate 1-1 frente a Barcelona SC en 2022, sin mayores polémicas. Por su parte, el “Galo” fue dirigido por el chileno en dos derrotas, una de ellas la última ante Peñarol (1-3) en 2024. El anterior encuentro fue una derrota 1-2 frente a Bahía en 2018.

Composición del equipo arbitral

Para un encuentro de tal envergadura, la Conmebol dispuso un equipo multidisciplinario liderado por Piero Maza. Los asistentes designados son sus compatriotas chilenos Miguel Rocha y Alejandro Molina, sumando experiencia nacional.

El colombiano Carlos Betancur actuará como cuarto árbitro, garantizando el control del área técnica y los cambios. La tecnología también será protagonista en la definición sudamericana, con un equipo de respaldo internacional.

El chileno Juan Lara tendrá a su cargo el control del VAR. Será asistido por Alan Sandoval (chileno), David Rodríguez (colombiano) y Leonard Mosquera (colombiano). Dada la trascendencia del partido, se suma la figura del quinto árbitro, que en esta ocasión será el colombiano Miguel Roldán.

La organización del partido contará con la colaboración de Ubaldo Aquino (Paraguay) como asesor internacional de árbitros. Marcelo De León (Uruguay) asumirá como Quality Manager, encargándose ambos de supervisar el correcto desarrollo del evento en términos arbitrales.