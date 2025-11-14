Santi Cazorla entrena por primera vez a las órdenes de Luis Carrión

Cazorla, que a sus 40 años fue fundamental en el ascenso cosechado el pasado curso, lleva disputados siete partidos en la presente temporada, tan solo uno como titular, debido a una lesión en su rodilla izquierda.

En el entrenamiento de esta mañana, el último de la semana para un Oviedo que descansa el fin de semana debido al parón de selecciones, Carrión no pudo contar con el central David Costas, titular habitual y que por precaución se ha ejercitado en el gimnasio los últimos días.

El Real Oviedo es colista de Primera División tras doce jornadas disputadas, no gana desde finales de septiembre y la próxima semana recibirá de domingo (Carlos Tartiere, 14:00 horas) al Rayo Vallecano, quinto mejor visitante de la competición.

Cinco jugadores carbayones están con sus selecciones: Carmo (Angola), Rahim (Níger), Sibo (Ghana), Ilic (Serbia) y Fede Viñas (Uruguay); el primero en participar fue Ilic, que no disputó un solo minuto en la derrota de Serbia ante Inglaterra, en lo que fue el debut de Paunovic, exentrenador del Oviedo, como seleccionador serbio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy