0-2. Kosovo asegura la repesca; Oblak, sin Mundial

Las plazas de clasificación de este cuarteto son cosa de Suiza y Kosovo. Eslovenia y Suecia, a falta de una jornada para el final, están fuera de cualquier opción.

Kosovo, segundo en el grupo a tres puntos de Suiza, espera al conjunto helvético el martes, en el último encuentro. Necesita una goleada el grupo de Vedat Muriqi para acceder directamente, y por primera vez en su historia como estado independiente, a la fase final de un gran torneo. De lo contrario, irá a la repesca.

Kosovo sumó su tercer triunfo en este recorrido con un partido que encarriló a los siete minutos con un gran gol del atacante del Hoffenheim Fisnik Asllani, en una acción individual tras un pase de Mergim Vojvoda.

No hubo reacción de Eslovenia, que se quedó con diez jugadores al inicio de la segunda parte. Tras el intermedio saltó al campo Petar Stojanovic por Eirk Janza, pero el jugador del Legia Varsovia tuvo un paso efímero por el partido y en el minuto 47 vio la primera tarjeta y en el 53, la segunda. Fue expulsado. Solo estuvo siete sobre el césped.

No desperdició la situación Kosovo, que amplió su ventaja en un autogol de Zan Karnicnik, que se interpuso en un centro largo, enviado por Florent Muslija, que acabó en un balón bombeado que superó por segunda vez a Jan Oblak.