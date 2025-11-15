4-1. Suiza se acerca al Mundial

El combinado helvético, con el jugador del Betis Ricardo Rodriguez y el sevillista Ruben Vargas en el equipo titular, al que se sumó, en la segunda parte, su compañero Djibril Sow, lidera el grupo B, con tres puntos de diferencia sobre Kosovo, que ganó a Eslovenia, a falta de un partido para el cierre de la ronda.

El martes próximo, Suiza visita Kosovo con el primer puesto en juego. Al conjunto helvético le sirve, incluso, una derrota hasta por cuatro goles, por la diferencia de tantos entre ambos. El que salga perdedor de ese duelo irá a la repesca.

Suecia, colista, con un empate en cinco partidos y sin conocer la victoria, completó un nefasto tramo clasificatorio. Es la cuarta fase final que se pierde en sus últimos cinco intentos.

Aún así, la victoria suiza no estuvo clara hasta el final. Tomó ventaja en el minuto 12 con un tanto del jugador del Stade Rennes Breel Embolo a pase desde la derecha de Dan Ndoye, pero a la media hora Suecia igualó por medio de Benjamin Nygren, que culminó una acción que nació de un centro de Anthony Elanga al que se interpuso Ricardo Rodriguez, que dejó el balón en los pies de su rival.

En la segunda parte Suecia bajó los brazos. Una falta dentro del área del meta Viktor Johansson sobre Breel Embolo supuso un penalti que transformó Granit Xhaka. Y en el minuto 75 fue Dan Ndoye el que aprovechó un pase de Ruben Vargas para batir por tercera vez a Viktor Johansson y sentenciar el choque.

En el añadido, Johan Manzambi estableció la goleada al firmar el cuarto tras culminar un pase de Miro Muheim.