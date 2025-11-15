Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2025 - 15:52

Bélgica aplaza su clasificación mundialista tras empate en Kazajistán

El defensa de Kazajistán Erkin Tapalov, el centrocampista de Bélgica Hans Vanaken y el centrocampista de Bélgica Leandro Trossard luchan por el balón durante el partido de fútbol del grupo J de la zona europea de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Kazajistán y Bélgica en el Astana Arena en Astaná.
El defensa de Kazajistán Erkin Tapalov, el centrocampista de Bélgica Hans Vanaken y el centrocampista de Bélgica Leandro Trossard luchan por el balón durante el partido de fútbol del grupo J de la zona europea de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Kazajistán y Bélgica en el Astana Arena en Astaná.150916+0000 STANISLAV FILIPPOV

Bélgica no pasó del empate en el Astana Arena ante Kazajistán (1-1) y aplazó su clasificación matemática para el Mundial de 2026 al próximo martes, en la última jornada del Grupo J europeo, cuando reciba a Liechtenstein en Lieja.

Por ABC Color

El cuadro del francés Claude Fichaux, que no pudo contar con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, desperdició así su primera bala para sellar el pase. Una victoria en Kazajistán le hubiera supuesto el billete directo a la fase final del Mundial del próximo verano, pero el empate, que le deja a dos puntos de Macedonia, segunda del grupo, le obliga a ganar al colista del quinteto en la octava fecha. Liechtenstein cuenta sus partidos por derrotas.

Bélgica no pudo con Kazajistán, pero al menos evitó perder un partido que se le puso cuesta arriba cuando Dastan Satpaev, delantero del Kairat Almaty, batió a Matz Sels. Bélgica empató al inicio de la segunda parte, por medio del atacante del Club Brujas Hans Vanaken, que llevó a la red un pase de Timothy Castagne, lateral del Fulham.

Kazajistán, que se quedó en el minuto 79 con un jugador menos por la expulsión de Islam Chesnokov, resistió el empuje visitante y logró sumar un punto intrascendente para su interés pero que evita la clasificación belga en esta jornada.