Burkina Faso brinda el batacazo en el Mundial Sub-17, al eliminar a la campeona Alemania

Alemania accedió a esta fase como líder del grupo G tras golear el pasado lunes 7-0 a El Salvador. Sin embargo, ese contundente resultado no pareció impresionar al equipo africano, que se aplicó desde el pitido inicial en la extenuante presión que ha caracterizado a los étalons en la primera fase del torneo.

De hecho, el gol de la victoria burkinés llegó tras un robo de balón a los cinco minutos de juego de Cherif Barro, quien asistió a Mohamed Zongo. Zongo firmó el definitivo 0-1 con un potente y preciso zurdazo. Alemania trató de igualar por todos los medios, pero se estrelló contra la sólida defensa rival.

Burkina Faso incluso llegó a anotar un segundo tanto en el tiempo de prolongación, pero el gol no subió al marcador al confirmarse en el VAR la posición antirreglamentaria del jugador africano. Nada impidió la victoria del equipo burkinés, que se medirá el próximo miércoles en octavos con Uganda, que se aseguró su puesto tras imponerse 0-1 a Senegal con gol de Abubakali Walusimbi.

Igualmente estará en los octavos de final la selección de Inglaterra, que se impuso este sábado por 0-2 a Corea del Sur con dos goles en la primera mitad. Los tantos fueron obra de Huiseop Jung en propia meta y Reigan Heskey, hijo del exdelantero Emile Heskey. El rival de Inglaterra en la siguiente ronda será Austria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Austria se impuso por 2-0 a Túnez en un choque que los centroeuropeos no lograron decantar a su favor hasta los minutos finales. Johannes Moser abrió el marcador para los austríacos a los 83 minutos con un gol de penalti, y un minuto después Mazen Slama redondeó el triunfo con un tanto en propia meta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Menos tuvo que sufrir Italia, que aprovechó los problemas defensivos de su rival para imponerse por 2-0 a la República Checa. Los goles en la segunda mitad fueron obra de los jugadores del Roma, Antonio Arena y Valerio Maccaroni. Un triunfo que los transalpinos tratarán de repetir en octavos de final ante Uzbekistán.

Uzbekistán protagonizó la otra gran sorpresa de la jornada, tras eliminar a Croacia en la tanda de penaltis (3-4). La rueda de penas máximas solo pudo ser forzada a falta de nueve minutos para la conclusión del tiempo reglamentario, luego de que Tino Kusanovic igualara (1-1) el tanto inicial de Sadriddin Khasanov para el conjunto uzbeco en la primera mitad.

Por su parte, Japón, que se impuso por un claro 3-0 a Sudáfrica, se medirá en octavos de final con Corea del Norte, que acabó con el sueño de Venezuela. Corea del Norte derrotó este sábado por 2-1 a la Vinotinto en la primera ronda eliminatoria. De nada les valió a los de Oswaldo Vizcarrondo la reacción de la segunda mitad.

El equipo venezolano soñó con enjugar la desventaja de dos tantos (0-2) con la que se marchó al descanso, tras recortar distancias (1-2) con un tanto de Juan Uribe a los quince minutos de la reanudación. Un empate que Venezuela rozó a falta de doce minutos para la conclusión, en un remate de David García que el guardameta norcoreano Jong Hun Kim impidió que acabase en gol con una gran intervención.

Fuente: EFE