Inglaterra pide cambiar los clasificatorios europeos para Mundial y Eurocopa

“Nosotros formamos parte del grupo que lo está mirando. Tenemos que buscar formas de hacer el fútbol internacional mejor que nunca y hay una intención clara de hacerlo. La UEFA está mirándolo e Inglaterra es uno de los países que está ayudando a ver qué opciones hay”, añadió el directivo.

Inglaterra se clasificó en octubre para el Mundial y está camino de hacer una fase de grupos perfecta. A falta de jugar contra Albania este domingo, los de Thomas Tuchel han ganado sus siete partidos, marcado veinte goles a favor y no han recibido ninguno.

Cualquier cambio a este formato se tendría que hacer ya de cara, como mínimo, al Mundial de 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos, porque la FA ya ha confirmado que la Eurocopa de 2028 seguirá el formato actual.

Fuente: EFE

