Cruz Azul de la guatemalteca Martínez, a dar la sorpresa ante el Tigres de Jenni Hermoso

Tigres, con seis copas de liga, es el equipo más títulos en la historia en esta competición, que data de 2017.

Desde el Clausura 2024, el equipo apostó por Hermoso, la campeona del mundo con España, para lograr un séptimo campeonato, algo que aún no ha conseguido.

En la semifinal, las felinas, que terminaron como líderes en la fase regular con 42 puntos, son favoritas para eliminar al Cruz Azul, que terminaron séptimas, a 14 puntos de distancia, algo que parece no será tan sencillo.

La Máquina, que tiene en Ana Martínez y en la estadounidense Aerial Chavarin a sus referentes ofensivos, son el equipo sorpresa de esta fase final.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuartos de final eliminaron al campeón Pachuca por 6-2 y el jueves anterior mantuvieron su atrevimiento en el partido de ida de la semifinal ante Tigres, en el que empataron 1-1, pero pudieron llevarse la victoria, sólo que Daniela Calderón falló un penalti.

En el encuentro de vuelta de este domingo a Tigres le basta un empate para avanzar, aunque no puede confiarse ante un Cruz Azul que quiere hacer historia y meterse a su primera final.

También este domingo, en la otra semifinal, el América, en el que juega la española Bruna Vilamala, tiene parte del camino andado para clasificarse a su séptima final en la historia.

En el partido de ida del jueves pasado el equipo de la capital del país venció 0-2 al Guadalajara, que entrena el pacense Antonio Contreras, en un partido en el que la falta de definición de Vilamala, Scarlett Camberos y Kiana Palacios impidió que el marcador terminara en goleada.

Para llegar a la final las Águilas pueden incluso perder por dos goles de diferencia; avanzarán debido a su mejor ubicación en la tabla al final de la fase regular, en la que terminaron terceras, frente quinto puesto que ocuparon las Chivas.

Guadalajara necesita golear por tres tantos de diferencia para clasificarse a la serie por el título.