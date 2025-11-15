Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2025 - 13:40

Cubarsí y Baena, titulares en el regreso de Fabián; Kvaratskhelia lidera a Georgia

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- La entrada de Pau Cubarsí en el centro de la zaga y la continuidad en el tridente ofensivo de Álex Baena en el regreso de Fabián Ruiz a la selección española, son las apuestas de Luis de la Fuente para medirse a Georgia en Tiflis.

Por EFE

Cubarsí arrebata la titularidad a Dean Huijsen, ausente en la última ventana por un pequeño problema muscular y descartado por De la Fuente en Tiflis. También se quedan en la grada del estadio Nacional Boris Paichadze Jorge de Frutos y Samu Omorodion.

La baja de Pedri la cubre De la Fuente con el regreso de Fabián, ausente por lesión desde la final de la Liga de Naciones en junio. Y las ausencias de los extremos Lamine Yamal y Nico Williams, la cubren Ferran Torres y Baena.

España inicia el partido con: Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, Ferran Torres, Álex Baena y Oyarzabal.

El once de Georgia lo integran: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Mamuchashvili, Tabatadze, Mekvabishvili, Kiteishvili, Davitashvili; Kvaratskhelia y Zivzivadze.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy