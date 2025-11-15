El Ceuta, a mantener viva la ilusión ante un Leganés en apuros

Nunca se habían enfrentado estos dos clubes en la historia del fútbol en ninguna competición.

En el caso del Leganés parecía haberse situado en la buena senda tras sumar ocho puntos de doce posibles y superar la eliminatoria copera ante el Azuaga; pero dos derrotas en las dos últimas jornadas, ante el Burgos en casa y la Real Sociedad B fuera, ambas por 2-1, le han vuelto a meter en problemas.

Ese tropiezo a domicilio en San Sebastián fue especialmente doloroso por ser el primero como visitante para un equipo que fuera de casa estaba siendo capaz de maquillar las malas sensaciones que dejaba cuando ejerce como anfitrión. Si empieza a fallar esa red de seguridad, cuya solidez volverá a ponerse a prueba en el Alfonso Murube, los problemas pueden ser aún mayores para los blanquiazules.

A pesar de que la situación es delicada el técnico, Paco López, sigue viéndose capaz de revertirla mientras defiende que el equipo tiene menos puntos de los que merece y que este se encuentra "bien, con confianza y sin dudas en el trabajo y la idea".

De cara a esta cita, el equipo recupera a un hombre fundamental en el esquema con Luis Henriques de Barros 'Duk' tras cumplir un partido de sanción. En cambio se lo pierden por lesión Rubén Pulido; Enric Franquesa; y Miguel de la Fuente, este último con una molestia en la rodilla; por sanción Gonzalo Melero; y por encontrarse con su selección el belga Benjamin Pauwels.

Por su parte, el Ceuta quiere regalar una victoria en memoria del seguidor local que falleció el pasado domingo en su estadio cuando jugaba con el Almería, lo que motivó la suspensión del encuentro en el descanso con empate a uno.

El equipo ceutí se ha ejercitado esta semana con normalidad y con la ilusión de seguir con la buena trayectoria en el Alfonso Murube, donde únicamente ha perdido un partido (0-1 con el Sporting de Gijón) de los cinco disputados, sin contar con el empate frente a los almerienses en una cita que está pendiente de concluir.

El entrenador, José Juan Romero, no podrá contar para este partido con el lateral derecho Manu Sánchez, el pivote Bassinga y el extremo Salvi Sánchez, todos ellos por lesión, mientras que será duda para entrar en la convocatoria el delantero centro Samu Obeng, que arrastra unas molestias musculares.

Por esta circunstancia, el técnico podría repetir el mismo once inicial que el pasado domingo sólo pudo disputar los primeros 45 minutos ante el Almería.

Romero ha dejado claro que el rival de este domingo "es un equipazo y aunque no esté bien esto acaba de empezar, tiene jugadores de Primera", por lo que está "absolutamente convencido de que por futbolistas, por equipo y por entrenador, el Leganés va a salir de ahí y va a pelear por todo".

El equipo ceutí ha ofrecido al Leganés 182 entradas, aunque el largo desplazamiento desde Madrid hace prever que serán pocos los aficionados pepineros que acudan al partido.

El partido entre ceutíes y madrileños será inédito puesto que nunca se habían enfrentado ambos conjuntos en una competición oficial al no coincidir ni en las mismas categorías ni en las eliminatorias de la Copa del Rey.

Ceuta: Guille Vallejo; Anuar, Matos, Carlos Hernández, Yago; Youness, Rubén Díez, Kuki Zalazar; Konrad, Marcos Fernández y Aisar.

Leganés: Soriano; Rubén Peña, Aguilar, Miquel, Marvel; Duk, Diawara, Cissé, Juan Cruz; Óscar Plano y Álex Millán.