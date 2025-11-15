Pulso de alto nivel, entre el Córdoba y el Depor, en El Arcángel

El conjunto blanquiverde llega a la cita en su momento más dulce, octavo con 20 puntos y con la moral reforzada tras el épico empate (2-2) logrado en Málaga, donde rescató un punto con diez jugadores en el minuto 100, una fe que le ha llevado a firmar uno de sus mejores arranques de siglo, igualando los registros de la temporada del ascenso en 2014.

Este empate también le permite al cuadro cordobés mantenerse como uno de los equipos más en forma de la competición, habiendo protagonizado una gran escalada desde la parte baja hasta la posición actual, tras sumar 11 de sus últimos 15 puntos en juego, y 19 de los últimos 30.

Eso sí, el técnico asturiano Iván Ania, afrontará el encuentro con importantes bajas en defensa, especialmente la del sancionado Carlos Albarrán, cuya expulsión en La Rosaleda fue calificada por el entrenador como "injusta" y cuya sanción fue confirmada esta semana por el Comité de Apelación, uniéndose a las ausencias por lesión de Ignasi Vilarrasa y Adilson.

La buena noticia para Ania será el regreso a la convocatoria del lateral Juan María Alcedo, ya recuperado de su lesión y que podría ocupar el carril zurdo, muy mermado por las mencionadas bajas, en un partido que el vestuario considera clave para demostrar su "ambición" y consolidar un modelo de juego que, según el central Álex Martín, "para los rivales es muy difícil".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Deportivo se ha recuperado en las últimas jornadas y ha sumado seis puntos ante Zaragoza y Cultural Leonesa. Destrozó a la Cultural en el primer tiempo con su pegada. Fue el Dépor del inicio del curso, sólido en defensa y letal en ataque.

Los de Antonio Hidalgo suman 180 minutos sin encajar. Arnau Comas ha desplazado del once al canterano Dani Barcia para asentarse junto a Miguel Loureiro en el centro del eje.

El entrenador del Dépor medita reforzar la medular con la entrada de Jose Ángel Jurado, con el que su equipo logró controlar mejor el ritmo del partido ante la Cultural. En ese caso, Jose Gragera arrancaría en el banquillo, ya que Villares y Mario Soriano parecen intocables.

En punta, pese a que el italiano Samuele Mulattieri ya ha superado las molestias que arrastraba, Hidalgo repetirá con el neerlandés Zakaria Eddahchouri, que ya suma 7 goles y 3 asistencias.

Córdoba: Iker Álvarez; Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Alcedo; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Jacobo, Dalisson; y Adri Fuentes.

Deportivo de La Coruña: Germán Parreño; David Mella, Noubi, Loureiro, Comas, Quagliata; Mario Soriano, Diego Villares, José Ángel; Yeremay Hernández y Zakaria Eddahchouri.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.