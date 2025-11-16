Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2025 - 20:30

0-1. El Gotham de Amorós disputará el título de la NWSL contra el Spirit de González

Washington, 16 nov (EFE).- El NJ/NY Gotham, del entrenador español Juan Carlos Amorós, derrotó al Orlando Pride por 0-1 este domingo en las semifinales de la National Women's Soccer League (NWSL) y disputará la final contra el Washington Spirit de Adrián González.

El Gotham selló su pase a la final (NWSL Championship) con un gol agónico de Jaedyn Shaw en el minuto 97, cuando los dos equipos se preparaban ya para la prórroga.

Asimismo, el equipo campeón de liga en 2023 se deshizo del Pride, que defendía el título obtenido en 2024.

Amorós alineó en su once a la española Esther González, así como a las brasileñas Gabi Portilho y Bruninha.

La final tendrá lugar el próximo sábado en el PayPal Park de San José (California) a partir de las 17:00 hora local (01:00 GMT del domingo). El estadio, con capacidad para 18.000 espectadores, es el hogar del Bay FC de la NWSL y del San Jose Earthquakes de la MLS.

El Gotham y el Spirit se han enfrentado tres veces esta temporada, con una victoria para las neoyorquinas y dos empates.

El Gotham llega a la final después de haberse clasificado para los 'play-off' en última posición y haber eliminado al favorito, Kansas City Current, en cuartos de final, y al vigente campeón, el Pride, en semifinales.